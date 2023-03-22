Тюмень останется без главного символа «лихих 90-х»

В Тюмени заменят устаревшие торговые рынки на современные жилые проекты Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Современные рынки, которые открываются в Тюмени, будут уводить покупателей у крупных торгово-развлекательных центров. Такую версию агентству озвучил источник, знакомый с ситуацией. При этом, по его мнению, рыночные площадки, которые появились в городе во время «лихих 90-х», постепенно исчезнут, а на их месте появятся новые ЖК.

«Тюмень идет по своему пути. И, скорее всего, наиболее оптимальному. Город успел получить не один и не два новых современных рынка, которые дадут фору любому навороченному торгово-развлекательному комплексу. При этом, на месте морально устаревших базаров „родом из 90-х“, появляются объекты, которые поднимают качество городской среды на новый уровень», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Источник добавил, что в ближайшее время с карты Тюмени исчезнут сразу несколько знаменитых рынков: Червишевский, Тюменский, и, возможно, ТЦ «На Минской». По информации инсайдера агентства, на месте торговых площадок появятся современные жилые проекты.

По мнению собеседника URA.RU, в городе отчетливо наметился тренд на строительство рынков нового формата. Таких, как «Алебашевский BAZAR» и «Михайловский». «Чтобы не утратить позиции, оба рынка постоянно модернизируются. Собственники „Михайловского“, к примеру, с прошлого года проводят реконструкцию объекта: здесь создается зимний сад с тропическими лианами, обновляется фонтанная зона. Маркетологи такую тягу к новшествам объясняют изменившимися запросами покупателей: интегрировать запрос на старый добрый рынок с подачей современного ТРЦ», — уточняет собеседник агентства.

В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.