Пожар произошел на ул. Интернатовская, 3 (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане во время капитального ремонта на ул. Интернатовская, 3 произошел пожар. В «Курганской управляющей компании», обслуживающей дом, URA.RU сообщили, что пожар произошел по вине подрядчика, выполнявшего капремонт.

«Управляющая компания дала подрядчику Регионального фонда капитального ремонта точку доступа к электричеству. Представители подрядчика протянули к точке свой кабель. Нам объяснили, что этот кабель повредили дверью. Ночью из-за замыкания произошло возгорание тамбура на первом этаже», — рассказали URA.RU в «Курганской управляющей компании», отвечающей за дом. Представители управкомпании собираются направить в фонд капремонта претензию с целью восстановить поврежденное имущество. Из-за пожара в подъезде были повреждены двери.

Возмущенные жильцы дома опубликовали пост в группе соцсети «ВКонтакте» «Черный список. Курган». Они отметили, что за месяц до этого подъезд был отремонтирован. К посту были прикреплены фото и видео с места пожара. В приемной Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области URA.RU попросили направить запрос по теме. Запрос был направлен. На момент написания новости, ответ не был получен.