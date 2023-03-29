29 марта 2023

Работники во время капремонта устроили в курганском доме пожар. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
Пожар произошел на ул. Интернатовская, 3 (архивное фото) Фото:

В Кургане во время капитального ремонта на ул. Интернатовская, 3 произошел пожар. В «Курганской управляющей компании», обслуживающей дом, URA.RU сообщили, что пожар произошел по вине подрядчика, выполнявшего капремонт.

«Управляющая компания дала подрядчику Регионального фонда капитального ремонта точку доступа к электричеству. Представители подрядчика протянули к точке свой кабель. Нам объяснили, что этот кабель повредили дверью. Ночью из-за замыкания произошло возгорание тамбура на первом этаже», — рассказали URA.RU в «Курганской управляющей компании», отвечающей за дом. Представители управкомпании собираются направить в фонд капремонта претензию с целью восстановить поврежденное имущество. Из-за пожара в подъезде были повреждены двери.

Возмущенные жильцы дома опубликовали пост в группе соцсети «ВКонтакте» «Черный список. Курган». Они отметили, что за месяц до этого подъезд был отремонтирован. К посту были прикреплены фото и видео с места пожара. В приемной Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области URA.RU попросили направить запрос по теме. Запрос был направлен. На момент написания новости, ответ не был получен.

По предварительной версии, пожар произошел из-за замыкания
По предварительной версии, пожар произошел из-за замыкания
Фото:

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В Кургане во время капитального ремонта на ул. Интернатовская, 3 произошел пожар. В «Курганской управляющей компании», обслуживающей дом, URA.RU сообщили, что пожар произошел по вине подрядчика, выполнявшего капремонт. «Управляющая компания дала подрядчику Регионального фонда капитального ремонта точку доступа к электричеству. Представители подрядчика протянули к точке свой кабель. Нам объяснили, что этот кабель повредили дверью. Ночью из-за замыкания произошло возгорание тамбура на первом этаже», — рассказали URA.RU в «Курганской управляющей компании», отвечающей за дом. Представители управкомпании собираются направить в фонд капремонта претензию с целью восстановить поврежденное имущество. Из-за пожара в подъезде были повреждены двери. Возмущенные жильцы дома опубликовали пост в группе соцсети «ВКонтакте» «Черный список. Курган». Они отметили, что за месяц до этого подъезд был отремонтирован. К посту были прикреплены фото и видео с места пожара. В приемной Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области URA.RU попросили направить запрос по теме. Запрос был направлен. На момент написания новости, ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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