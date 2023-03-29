Эксперт: в Тюмени в пять раз вырастут цены на такси

Цены на такси в Тюмени вырастут в пять раз, увеличится также и время подачи машины

30 марта 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

По данным экспертов, увеличится не только стоимость, но и время ожидания Фото: Денис Моргунов © URA.RU С осени этого года стоимость поездок на такси для тюменцев может увеличиться в пять раз. Об этом заявил директор службы заказа такси «Максим» Максим Шушарин на пресс-конференции «Интерфакс-Урал». С 1 сентября в силу вступает новый закон, согласно которому в такси смогут работать только самозанятые без регистрации ИП. Водителей обяжут проходить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, а также техосмотры авто. «Порядка 80% перевозчиков могут уйти с рынка после начала действия мер по регулированию работы такси, для некоторых участников рынка расходы на оформление необходимых документов могут превысить выручку. Стоимость поездки, по нашим оценкам, должна увеличиться в четыре-пять раз. Время ожидания машины также возрастет в разы», — рассказал Максим Шушарин. Прокомментировать перспективу повышения стоимости поездок на такси агентство попросило владельца одного из тюменских таксопарков. Он сообщил, что пока прогнозировать и называть примерные цены еще рано. «Говорить о кратном повышении цен на такси, тем более, в 4-5 раз, слишком преждевременно. За такую стоимость люди просто банально перестанут пользоваться услугой. Ясность в этом вопросе наступит только после того, как новые нормы начнут действовать. Пока сложно что-то предположить», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Ранее агентство рассказывало о том, что тюменские таксисты нашли альтернативу агрегатору «Яндекс Go». Водители создали чат в мессенджере Telegram, где напрямую договариваются с пассажирами о поездках. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С осени этого года стоимость поездок на такси для тюменцев может увеличиться в пять раз. Об этом заявил директор службы заказа такси «Максим» Максим Шушарин на пресс-конференции «Интерфакс-Урал». С 1 сентября в силу вступает новый закон, согласно которому в такси смогут работать только самозанятые без регистрации ИП. Водителей обяжут проходить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, а также техосмотры авто. «Порядка 80% перевозчиков могут уйти с рынка после начала действия мер по регулированию работы такси, для некоторых участников рынка расходы на оформление необходимых документов могут превысить выручку. Стоимость поездки, по нашим оценкам, должна увеличиться в четыре-пять раз. Время ожидания машины также возрастет в разы», — рассказал Максим Шушарин. Прокомментировать перспективу повышения стоимости поездок на такси агентство попросило владельца одного из тюменских таксопарков. Он сообщил, что пока прогнозировать и называть примерные цены еще рано. «Говорить о кратном повышении цен на такси, тем более, в 4-5 раз, слишком преждевременно. За такую стоимость люди просто банально перестанут пользоваться услугой. Ясность в этом вопросе наступит только после того, как новые нормы начнут действовать. Пока сложно что-то предположить», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Ранее агентство рассказывало о том, что тюменские таксисты нашли альтернативу агрегатору «Яндекс Go». Водители создали чат в мессенджере Telegram, где напрямую договариваются с пассажирами о поездках.