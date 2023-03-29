Тюменским пекарням придется поднять цены на хлеб из-за дефицита зерна

30 марта 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Треть тюменского зерна для посевов заражена болезнью, снижающей ее ценность для производства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Осенью 2023 года тюменские пекарни и другое производство, использующее муку, останется без качественного сырья местного производства из-за болезни зерна. Такими опасениями на правах анонимности поделился с URA.RU технолог одного их комбинатов, работающих в Тюменской области. «Нам придется закупать муку в соседних регионах, если не всю, то очень большую ее часть, потому что наше местное зерно просто не подойдет для наших нужд. Судя по данным агрономов, сейчас почти половина зерна, подготовленного для посевов, заражена одной болезнью, альтернариозом, которая сильно ухудшает качества этого зерна. Если аграрии его недообработают перед посевом, у нас просто не будет местной муки», — сообщил URA.RU источник. Такая же проблема стоит перед тюменскими пивоварами. По данным Россельхозцентра, альтернариозом заражено до 35% заготовленных к посеву яровых пшеницы и ячменя. Они широко используются в производстве хлебобулочных, макаронных изделий и пивоварении. В Россельхозцентре пояснили, что процент зараженности не окончательный, так как исследования еще не закончены. Ранее URA.RU рассказало, что тюменское зерно используют не только местные производители. Без качественного сырья так же могут остаться Казахстан, Азербайджан, Китай и ОАЭ.

Осенью 2023 года тюменские пекарни и другое производство, использующее муку, останется без качественного сырья местного производства из-за болезни зерна. Такими опасениями на правах анонимности поделился с URA.RU технолог одного их комбинатов, работающих в Тюменской области. «Нам придется закупать муку в соседних регионах, если не всю, то очень большую ее часть, потому что наше местное зерно просто не подойдет для наших нужд. Судя по данным агрономов, сейчас почти половина зерна, подготовленного для посевов, заражена одной болезнью, альтернариозом, которая сильно ухудшает качества этого зерна. Если аграрии его недообработают перед посевом, у нас просто не будет местной муки», — сообщил URA.RU источник. Такая же проблема стоит перед тюменскими пивоварами. По данным Россельхозцентра, альтернариозом заражено до 35% заготовленных к посеву яровых пшеницы и ячменя. Они широко используются в производстве хлебобулочных, макаронных изделий и пивоварении. В Россельхозцентре пояснили, что процент зараженности не окончательный, так как исследования еще не закончены. Ранее URA.RU рассказало, что тюменское зерно используют не только местные производители. Без качественного сырья так же могут остаться Казахстан, Азербайджан, Китай и ОАЭ.