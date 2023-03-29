29 марта 2023

Курганский предприниматель скрывал, что выращивает трюфели

© Служба новостей «URA.RU»
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Кафетерий GAVI. Екатеринбург, десерт, трюфель
Предпринимателей будут предупреждать, если они не зарегистрированы в системе «Сатурн» Фото:

Индивидуальный предприниматель скрывал от курганского надзорного ведомства то, что выращивал трюфели. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В ходе анализа данных было установлено, что в системе отсутствуют сведения об индивидуальном предпринимателе Катайского округа, который занимается выращиванием овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Это является нарушением Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», — указано на сайте ведомства.

Сообщается, что для индивидуальных предпринимателей и иных видов экономической деятельности обязательной является регистрация в системе «Сатурн», которая необходима для прослеживания пестицидов и агрохимикатов. Управление Россельхознадзора выдало курганцу предупреждение о нарушении и порекомендовало зарегистрироваться в системе.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники курганского Россельхознадзора перехватили партию фальшивого масла. У продукции неоднократно менялся производитель и собственник.

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Индивидуальный предприниматель скрывал от курганского надзорного ведомства то, что выращивал трюфели. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В ходе анализа данных было установлено, что в системе отсутствуют сведения об индивидуальном предпринимателе Катайского округа, который занимается выращиванием овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Это является нарушением Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что для индивидуальных предпринимателей и иных видов экономической деятельности обязательной является регистрация в системе «Сатурн», которая необходима для прослеживания пестицидов и агрохимикатов. Управление Россельхознадзора выдало курганцу предупреждение о нарушении и порекомендовало зарегистрироваться в системе. Ранее URA.RU писало, что сотрудники курганского Россельхознадзора перехватили партию фальшивого масла. У продукции неоднократно менялся производитель и собственник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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