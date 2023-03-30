В центре Тюмени продают черный дом, который можно использовать под бизнес. Фото

В центре Тюмени продают дом из черного кирпича, который можно использовать под бизнес

31 марта 2023 в 00:06 Размер текста - 17 +

Дом можно использовать в качестве студии красоты, магазина или швейной мастерской Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени продают коттедж из черного кирпича в центре города. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито». Дом можно использовать для организации своего бизнеса. «Продаю дом из черного кирпича в самом центре Тюмени со своими паковочными местами и двухэтажным гаражом. Там же на первом этаже располагается помещение, которое можно использовать под бизнес — студия красоты, магазин или швейная мастерская», — написано в объявлении. По словам владельца, дом 324 квадратных метров расположен на участке 4,3 сотки. В нем есть большие панорамные окна в пол, просторные комнаты и высокие потолки, теплые полы, четыре сан узла. На заднем дворе сооружена гриль зона, беседка и стильная теплица. Его стоимость — 60 миллионов рублей. Ранее в Тюмени на продажу был выставлен двухэтажный коттедж с бассейном и сауной за 75 миллионов рублей на Петровском острове. Дом 304 квадратных метра расположен на участке 29 соток. На территории есть теннисный корт, бильярд, гостевой дом, теплица и беседка.

В Тюмени продают коттедж из черного кирпича в центре города. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито». Дом можно использовать для организации своего бизнеса. «Продаю дом из черного кирпича в самом центре Тюмени со своими паковочными местами и двухэтажным гаражом. Там же на первом этаже располагается помещение, которое можно использовать под бизнес — студия красоты, магазин или швейная мастерская», — написано в объявлении. По словам владельца, дом 324 квадратных метров расположен на участке 4,3 сотки. В нем есть большие панорамные окна в пол, просторные комнаты и высокие потолки, теплые полы, четыре сан узла. На заднем дворе сооружена гриль зона, беседка и стильная теплица. Его стоимость — 60 миллионов рублей. Ранее в Тюмени на продажу был выставлен двухэтажный коттедж с бассейном и сауной за 75 миллионов рублей на Петровском острове. Дом 304 квадратных метра расположен на участке 29 соток. На территории есть теннисный корт, бильярд, гостевой дом, теплица и беседка.