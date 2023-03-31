Избирательный округ экс-единоросса в гордуму Тюмени заберет оппозиция

Оппозиционные кандидаты в гордуму Тюмени нацелены бороться в избирательном округе Восточного района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Избирательный округ экс-единоросса Надежды Ачкасовой, обвиненной в коррупции, на выборах в гордуму Тюмени заберет оппозиция. На 26-й округ в Восточном районе города претендует сразу несколько ресурсных кандидатов от оппозиционных партий. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политэлите.

«Кандидаты от оппозиции называют этот округ „проходным“. Он самый компактный по площади среди других округов. Также самый малочисленный по избирателям. Сильного конкурента от партии власти на нем не ожидается», — поделился собеседник агентства.

На прошлых выборах в годруму Тюмени по округу прошла представительница «Единой России» Надежда Ачкасова. В 2022 году она сдала мандат после обвинений в нецелевом использовании средств.