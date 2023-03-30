Ильтяков анонсировал курганским властям спрос за темпы строительства школ

31 марта 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Александр Ильтяков сообщил о совещании с Андреем Турчаком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Госдумы, секретарь курганского реготделения партии «Единая Россия» Александр Ильтяков анонсировал совещание по теме строительства новых школ в регионе. В нем примет участие первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Об этом Ильтяков сказал на конференции реготделения партии 31 марта, передает корреспондент URA.RU. «В Курганской области ведется строительство школ. На днях состоится совещание при участии Андрея Анатольевича Турчака, руководителя генерального совета партии. Будет спрос с исполнительной власти Курганской области, насколько мы готовы», — сказал Ильтяков. Позже депутат подчеркнул, что под спросом с высшего должностного лица подразумевает персональную ответственность каждого партийца. «Каждый, в чьей зоне ответственности находится объект (в Заозерном, Каргапольском районе, Шадринском районе), депутат или должностное лицо округа, смотри, где есть заторы. Мешать не надо, а поддержать обязан», — пояснил он. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ведется строительство школы на 1,5 тысячи мест, которая станет самой крупной в городе. По данным застройщика ЗАО «Курганстальмост», объект готов на 25%. В Шадринске строится школа на 1100 мест. Завершение строительства запланировано на 2023 год.

Депутат Госдумы, секретарь курганского реготделения партии «Единая Россия» Александр Ильтяков анонсировал совещание по теме строительства новых школ в регионе. В нем примет участие первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Об этом Ильтяков сказал на конференции реготделения партии 31 марта, передает корреспондент URA.RU. «В Курганской области ведется строительство школ. На днях состоится совещание при участии Андрея Анатольевича Турчака, руководителя генерального совета партии. Будет спрос с исполнительной власти Курганской области, насколько мы готовы», — сказал Ильтяков. Позже депутат подчеркнул, что под спросом с высшего должностного лица подразумевает персональную ответственность каждого партийца. «Каждый, в чьей зоне ответственности находится объект (в Заозерном, Каргапольском районе, Шадринском районе), депутат или должностное лицо округа, смотри, где есть заторы. Мешать не надо, а поддержать обязан», — пояснил он. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ведется строительство школы на 1,5 тысячи мест, которая станет самой крупной в городе. По данным застройщика ЗАО «Курганстальмост», объект готов на 25%. В Шадринске строится школа на 1100 мест. Завершение строительства запланировано на 2023 год.