В Тюмени взлетели цены на земельные участки

Стоимость земельных участков под Тюменью поднялась на 18%

Тюменцы уже с февраля начали интересоваться участками Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Стоимость находящихся возле Тюмени дачных и земельных участков за год поднялась почти на 18% за один ар. Об этом рассказала Светлана Молодкина, сертифицированный Российской Гильдией Риэлторов аналитик-консультант рынка недвижимости. Она также назвала насколько дороже стоимость ара на популярных направлениях.

«За последний год средняя стоимость одной сотки в ближайшем пригороде Тюмени выросла на 17,8% и составляет на текущий момент 165 000 рублей», — передают в РБК Тюмень слова Молодкиной. По ее данным, в этом году уже с февраля спрос на участки начал расти.

При этом приблизительные цены на самые востребованные у тюменцев территории выше средней на 15 тысяч за один ар. «Самым популярным, а следовательно, и самым дорогим продолжает считаться направление Московского тракта, здесь стоимость сотки в среднем находится на уровне 180 000 рублей. С каждым сезоном растет интерес и к направлению Ирбитского тракта, где стоимость одной сотки земли на уровне 173 000 руб», — указала Молодкина. Также аналитик отметила, что популярностью пользуется и Салаирский тракт.