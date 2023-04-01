Секретарь СНБО Украины: РФ разместит ядерное оружие в Беларуси только с разрешения КНР

02 апреля 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

РФ собирается разместить тактическое ядерное вооружение в Белоруссии Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Китай не позволит России размещать тактическое ядерное оружие в Белоруссии, поэтому Россия якобы не сможет это сделать. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. «Никакого размещения ядерного оружия в Беларуси не будет и быть не может до тех пор, пока Китай не даст разрешение. Даст ли КНР разрешение? Я более чем уверен, что нет», — сказал Данилов в эфире украинского телеканала «Первый». Выпуск опубликован на youtube-канале. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что разместит ядерное оружие в Белоруссии. Там построят специальное хранилище. Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш объяснил, что такое решение связано с провокациями НАТО из-за спецоперации на Украине. В Китае призвали решить конфликт на Украине с помощью дипломатии, а не ядерного вооружения. В Евросоюзе пообещали новые санкции из-за решения РФ. В МИД РФ назвали неадекватной реакцию Запада, передает ОТР.

Китай не позволит России размещать тактическое ядерное оружие в Белоруссии, поэтому Россия якобы не сможет это сделать. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. «Никакого размещения ядерного оружия в Беларуси не будет и быть не может до тех пор, пока Китай не даст разрешение. Даст ли КНР разрешение? Я более чем уверен, что нет», — сказал Данилов в эфире украинского телеканала «Первый». Выпуск опубликован на youtube-канале. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что разместит ядерное оружие в Белоруссии. Там построят специальное хранилище. Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш объяснил, что такое решение связано с провокациями НАТО из-за спецоперации на Украине. В Китае призвали решить конфликт на Украине с помощью дипломатии, а не ядерного вооружения. В Евросоюзе пообещали новые санкции из-за решения РФ. В МИД РФ назвали неадекватной реакцию Запада, передает ОТР.