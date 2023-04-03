03 апреля 2023

Курганская студентка отправится на Парад Победы в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы. Курган, парад победы, день победы
Студентка из Шадринска станет участницей Парад Победы в Москве Фото:

Студентка из Шадринска Курганской области станет участницей Парада Победы в Москве. Об этом сообщила администрация Шадринска в группе «ВКонтакте».

«Олеся Парфенова вошла в число победителей Всероссийского конкурса „Послы Победы 2023“ и попала в список 100 лучших добровольцев России. Вместе с другими активистами в мае она примет участие в организации праздника на Красной площади и будет единственной представительницей Курганской области», — написано в посте.

Ранее URA.RU писало, что военная техника из Кургана участвует в Параде Победы в Москве. Боевые машины выпускает «Курганмашзавод».

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Студентка из Шадринска Курганской области станет участницей Парада Победы в Москве. Об этом сообщила администрация Шадринска в группе «ВКонтакте». «Олеся Парфенова вошла в число победителей Всероссийского конкурса „Послы Победы 2023“ и попала в список 100 лучших добровольцев России. Вместе с другими активистами в мае она примет участие в организации праздника на Красной площади и будет единственной представительницей Курганской области», — написано в посте. Ранее URA.RU писало, что военная техника из Кургана участвует в Параде Победы в Москве. Боевые машины выпускает «Курганмашзавод».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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