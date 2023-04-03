Курганская студентка отправится на Парад Победы в Москву

Студентка из Шадринска станет участницей Парад Победы в Москве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Студентка из Шадринска Курганской области станет участницей Парада Победы в Москве. Об этом сообщила администрация Шадринска в группе «ВКонтакте».

«Олеся Парфенова вошла в число победителей Всероссийского конкурса „Послы Победы 2023“ и попала в список 100 лучших добровольцев России. Вместе с другими активистами в мае она примет участие в организации праздника на Красной площади и будет единственной представительницей Курганской области», — написано в посте.

Ранее URA.RU писало, что военная техника из Кургана участвует в Параде Победы в Москве. Боевые машины выпускает «Курганмашзавод».