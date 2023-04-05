Генерал-майор раскрыл, при каких условиях ВСУ смогут взять Бахмут

Генерал-майор запаса Дьяков: для контрнаступления ВСУ нужно трехкратное преимущество в бойцах и технике

05 апреля 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Для контрнаступления трехкратное преимущество должно быть в технике и личном составе, напомнил Юрий Дьяков Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По всем военным канонам для контрнаступления нужно иметь трехкратное преимущество в личном составе и технике. Так в беседе с URA.RU генерал-майор запаса Юрий Дьяков прокомментировал желание ВСУ атаковать Бахмут (Артемовск) в ДНР. «По всем военным канонам наступающие должны иметь трехкратное преимущество по отношению к обороне. Это и в личном составе, и в технике и так далее. То есть, грубо говоря, если обороняется дивизия, я наступаю, я должен иметь у себя три дивизии», — объяснил Юрий Дьяков. При этом генерал-майор запаса отметил, что спецоперация на Украине проходит по новым методам ведения боевых действий. «Вообще спецоперация сейчас идет иногда вразрез всем канонам стратегий и военной науки, потому что применяются новые формы и методы ведения боевых действий. Если брать по сравнению даже не с Великой Отечественной или Второй мировой войной, а с Чечней и Афганистаном, совершенно все другое. В основном идет нанесение ударов артиллерией с воздуха или дронами. А соприкосновение друг с другом в живой силе — только мелкие группы, партизанские вылазки и так далее. Поэтому очень трудно судить», — добавил Дьяков. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ подтягивают силы для того, чтобы совершить контрнаступление на Бахмут. По его мнению, Киев будет бороться за окраины, которые еще находятся под контролем украинской армии. Пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина 2 апреля сообщила о «юридическом» взятии Бахмута. На здание городской администрации города водрузили флаг РФ с надписью — в память о погибшем военкоре Владлене Татарском. ВСУ сосредоточены в западных районах города. В беседе с URA.RU полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин подчеркнул, что контрудар со стороны ВСУ по Бахмуту маловероятен, так как ситуация у них критическая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По всем военным канонам для контрнаступления нужно иметь трехкратное преимущество в личном составе и технике. Так в беседе с URA.RU генерал-майор запаса Юрий Дьяков прокомментировал желание ВСУ атаковать Бахмут (Артемовск) в ДНР. «По всем военным канонам наступающие должны иметь трехкратное преимущество по отношению к обороне. Это и в личном составе, и в технике и так далее. То есть, грубо говоря, если обороняется дивизия, я наступаю, я должен иметь у себя три дивизии», — объяснил Юрий Дьяков. При этом генерал-майор запаса отметил, что спецоперация на Украине проходит по новым методам ведения боевых действий. «Вообще спецоперация сейчас идет иногда вразрез всем канонам стратегий и военной науки, потому что применяются новые формы и методы ведения боевых действий. Если брать по сравнению даже не с Великой Отечественной или Второй мировой войной, а с Чечней и Афганистаном, совершенно все другое. В основном идет нанесение ударов артиллерией с воздуха или дронами. А соприкосновение друг с другом в живой силе — только мелкие группы, партизанские вылазки и так далее. Поэтому очень трудно судить», — добавил Дьяков. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ подтягивают силы для того, чтобы совершить контрнаступление на Бахмут. По его мнению, Киев будет бороться за окраины, которые еще находятся под контролем украинской армии. Пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина 2 апреля сообщила о «юридическом» взятии Бахмута. На здание городской администрации города водрузили флаг РФ с надписью — в память о погибшем военкоре Владлене Татарском. ВСУ сосредоточены в западных районах города. В беседе с URA.RU полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин подчеркнул, что контрудар со стороны ВСУ по Бахмуту маловероятен, так как ситуация у них критическая.