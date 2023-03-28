Депутат гордумы Андрей Кацай передал мобилизованным бойцам квадрокоптер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Курганской городской думы Андрей Кацай купил мобилизованным бойцам в зону СВО квадрокоптер. Об этом говорится на сайте мэрии. Ранее сообщалось, что Кацай является самым богатым депутатом в гордуме.

«Для поддержки мобилизованных земляков депутат Курганской городской думы Андрей Кацай передал квадрокоптер. Такая техника является востребованной в зоне боевых действий. Она поможет сохранить нашим парням жизнь и еще более качественно и безопасно выполнять свои боевые задачи», — говорится на сайте горадминистрации.

Ранее URA.RU писало, что курганский депутат-банкир Евгений Кафеев вручил ноутбуки военным из зоны СВО. Технику передали 232 гвардейской артиллерийской бригаде ордена Суворова. Также сообщалось, что курганский завод передал казакам на фронт квадрокоптер.

Специальная военная операция ВС РФ началась 24 февраля 2022 года. Ее главной задачей является защита Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов. Также спецоперация направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, заявлял президент России Владимир Путин.