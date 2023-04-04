04 апреля 2023

Сенатор от ЯНАО Ледков готовит законопроект о добыче рыбы для КМНС

© Служба новостей «URA.RU»
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Кочевники смогут ловить рыбу без заявлений Фото:

Сенатор от ЯНАО Григорий Ледков подготовил законопроект о беззаявительной выдаче квот на добычу рыбы для коренных малочисленных народов Севера. Об этом сообщается на официальной странице Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

«Оленеводы, рыбаки живут за сотни, тысячи км от от центров цивилизации, в тундре, в тайге, в Арктике, на Дальнем Востоке, на островах. Это традиционные виды деятельности, это традиционная экономика. Благодаря этому люди себя кормят, одевают своих детей… Люди сталкиваются с тем, что эти правила, которые были установлены лет 15 назад: заявительный принцип, обязательная отчетность, для простых оленеводов стали недоступными», — так прокомментировал Ледков необходимость изменений на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В последние годы участились случаи, когда северян, ведущих традиционный образ хозяйства, штрафуют даже за ловлю рыбы, на которую квота не положена. При этом рыболовство и охота относятся к традиционным виды деятельности для представителей КМНС.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО изменят систему квот на вылов рыбы. Причиной стала конкуренция между рыбоперерабатывающими предприятиями и представителями коренных малочисленных народов Севера в добыче рыбных ресурсов.

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Сенатор от ЯНАО Григорий Ледков подготовил законопроект о беззаявительной выдаче квот на добычу рыбы для коренных малочисленных народов Севера. Об этом сообщается на официальной странице Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. «Оленеводы, рыбаки живут за сотни, тысячи км от от центров цивилизации, в тундре, в тайге, в Арктике, на Дальнем Востоке, на островах. Это традиционные виды деятельности, это традиционная экономика. Благодаря этому люди себя кормят, одевают своих детей… Люди сталкиваются с тем, что эти правила, которые были установлены лет 15 назад: заявительный принцип, обязательная отчетность, для простых оленеводов стали недоступными», — так прокомментировал Ледков необходимость изменений на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В последние годы участились случаи, когда северян, ведущих традиционный образ хозяйства, штрафуют даже за ловлю рыбы, на которую квота не положена. При этом рыболовство и охота относятся к традиционным виды деятельности для представителей КМНС. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО изменят систему квот на вылов рыбы. Причиной стала конкуренция между рыбоперерабатывающими предприятиями и представителями коренных малочисленных народов Севера в добыче рыбных ресурсов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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