Сенатор от ЯНАО Ледков готовит законопроект о добыче рыбы для КМНС

Кочевники смогут ловить рыбу без заявлений Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сенатор от ЯНАО Григорий Ледков подготовил законопроект о беззаявительной выдаче квот на добычу рыбы для коренных малочисленных народов Севера. Об этом сообщается на официальной странице Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

«Оленеводы, рыбаки живут за сотни, тысячи км от от центров цивилизации, в тундре, в тайге, в Арктике, на Дальнем Востоке, на островах. Это традиционные виды деятельности, это традиционная экономика. Благодаря этому люди себя кормят, одевают своих детей… Люди сталкиваются с тем, что эти правила, которые были установлены лет 15 назад: заявительный принцип, обязательная отчетность, для простых оленеводов стали недоступными», — так прокомментировал Ледков необходимость изменений на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В последние годы участились случаи, когда северян, ведущих традиционный образ хозяйства, штрафуют даже за ловлю рыбы, на которую квота не положена. При этом рыболовство и охота относятся к традиционным виды деятельности для представителей КМНС.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО изменят систему квот на вылов рыбы. Причиной стала конкуренция между рыбоперерабатывающими предприятиями и представителями коренных малочисленных народов Севера в добыче рыбных ресурсов.