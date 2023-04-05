В Курганской поликлинике перестали принимать анализы у пациентов

06 апреля 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Пациентам филиала поликлиники №2 предлагают возить анализы в другие районы города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В филиале Курганской поликлиники №2 не принимают анализы у пациентов. Больным предлагают сдавать анализы в корпусе, расположенном в другом районе города, пожаловалась жительница Кургана в местном паблике соцсети «ВКонтакте». «Почему в поликлинике по ул. Кравченко не принимают анализы мочи и кала, предлагают увезти их на ул. Карельцева? Все бабушки и дедушки [преклонного] возраста на общественном транспорте через весь город должны везти свои анализы. Почему вы не можете организовать один раз в день доставку анализов? Почему считаете, что проще 100 бабушек и дедушек отправить на автобусе в такую даль, заплатив за дорогу 60 рублей, трястись в полном автобусе от 40 минут до часу в одну сторону по пробкам в час пик, т. к. анализ принимают с 8 до 10?» — написала Светлана Глинкина в группе «Черный список|Курган». Автор поста от имени пациентов просит организовать прием анализов в поликлинике по ул. Кравченко. Обращение адресовано департаменту здравоохранения Курганской области. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию, ответ пока не поступил. Дозвониться до главврача Курганской поликлиники №2 не удалось, в приемной попросили направить письменный запрос в депздрав. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области обратились к властям из-за неработающего медпункта. В деревне Комсомольская Шадринского района ФАП закрыт пятый год, жителям приходится ездить в Шадринскую ЦРБ за 25 км от дома, чтобы получить медицинскую помощь. Раз в неделю в деревню приезжает мобильный медпункт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В филиале Курганской поликлиники №2 не принимают анализы у пациентов. Больным предлагают сдавать анализы в корпусе, расположенном в другом районе города, пожаловалась жительница Кургана в местном паблике соцсети «ВКонтакте». «Почему в поликлинике по ул. Кравченко не принимают анализы мочи и кала, предлагают увезти их на ул. Карельцева? Все бабушки и дедушки [преклонного] возраста на общественном транспорте через весь город должны везти свои анализы. Почему вы не можете организовать один раз в день доставку анализов? Почему считаете, что проще 100 бабушек и дедушек отправить на автобусе в такую даль, заплатив за дорогу 60 рублей, трястись в полном автобусе от 40 минут до часу в одну сторону по пробкам в час пик, т. к. анализ принимают с 8 до 10?» — написала Светлана Глинкина в группе «Черный список|Курган». Автор поста от имени пациентов просит организовать прием анализов в поликлинике по ул. Кравченко. Обращение адресовано департаменту здравоохранения Курганской области. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию, ответ пока не поступил. Дозвониться до главврача Курганской поликлиники №2 не удалось, в приемной попросили направить письменный запрос в депздрав. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области обратились к властям из-за неработающего медпункта. В деревне Комсомольская Шадринского района ФАП закрыт пятый год, жителям приходится ездить в Шадринскую ЦРБ за 25 км от дома, чтобы получить медицинскую помощь. Раз в неделю в деревню приезжает мобильный медпункт.