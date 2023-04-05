РБК Тюмень: директора тюменского центра занятости Астафьеву задержала ФСБ

Директора тюменского центра занятости Оксану Астафьеву несколько дней назад задержала ФСБ. По информации СМИ, чиновница провела в СИЗО какое-то время.
«В центр занятости нагрянули сотрудники ФСБ, Оксану Астафьеву задержали, несколько дней она провела в СИЗО. Позже ее отпустили», — сообщает РБК Тюмень со ссылкой на собственный источник. Причина задержания пока не ясна.
URA.RU направило запросы в УФСБ по Тюменской области и информационный центр регионального правительства. Ответы на них ожидаются.
Ранее агентство писало, что Астафьева была уволена со своего поста 28 марта. Официальной причиной увольнения объявлено истечение срока трудового договора.
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