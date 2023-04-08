Захарова обвинила Запад в лицемерии из-за реакции на смерть Татарского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны остались равнодушными к смерти военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Об этом она написала в своем telegram-канале.
«За шесть дней, прошедших с момента взрыва в том питерском кафе, никто из западных „радетелей“ за свободу СМИ и безопасность журналистов не выдавил из себя и слова осуждения этой запредельной по любым человеческим меркам жестокости», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. По ее мнению, западные страны могли бы выразить элементарного сострадания к потерпевшим.
Владлен Татарский был убит в Санкт-Петербурге 2 апреля. В кафе, где проходил его творческий вечер, произошел взрыв, в результате которого пострадали 42 человека. По подозрению в теракте была задержана Дарья Трепова, которая принесла на мероприятие статуэтку с вмонтированным взрывным устройством. Татарского похоронили 8 апреля на Троекуровском кладбище. Президент России Владимир Путин наградил его посмертно орденом Мужества.
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