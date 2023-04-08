Захарова обвинила Запад в лицемерии из-за реакции на смерть Татарского

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова указала на равнодушие Европы к жестокому убийству военкора Татарского Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны остались равнодушными к смерти военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Об этом она написала в своем telegram-канале.

«За шесть дней, прошедших с момента взрыва в том питерском кафе, никто из западных „радетелей“ за свободу СМИ и безопасность журналистов не выдавил из себя и слова осуждения этой запредельной по любым человеческим меркам жестокости», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. По ее мнению, западные страны могли бы выразить элементарного сострадания к потерпевшим.

Владлен Татарский был убит в Санкт-Петербурге 2 апреля. В кафе, где проходил его творческий вечер, произошел взрыв, в результате которого пострадали 42 человека. По подозрению в теракте была задержана Дарья Трепова, которая принесла на мероприятие статуэтку с вмонтированным взрывным устройством. Татарского похоронили 8 апреля на Троекуровском кладбище. Президент России Владимир Путин наградил его посмертно орденом Мужества.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны остались равнодушными к смерти военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Об этом она написала в своем telegram-канале. «За шесть дней, прошедших с момента взрыва в том питерском кафе, никто из западных „радетелей“ за свободу СМИ и безопасность журналистов не выдавил из себя и слова осуждения этой запредельной по любым человеческим меркам жестокости», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. По ее мнению, западные страны могли бы выразить элементарного сострадания к потерпевшим. Владлен Татарский был убит в Санкт-Петербурге 2 апреля. В кафе, где проходил его творческий вечер, произошел взрыв, в результате которого пострадали 42 человека. По подозрению в теракте была задержана Дарья Трепова, которая принесла на мероприятие статуэтку с вмонтированным взрывным устройством. Татарского похоронили 8 апреля на Троекуровском кладбище. Президент России Владимир Путин наградил его посмертно орденом Мужества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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