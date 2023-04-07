07 апреля 2023
06 апреля 2023

Школьники из ЯНАО собирают полезный груз в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, каска, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, каски, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Для бойцов сформируют наборы из цукатов, сухофруктов и орехов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Учащиеся школы №12 из Ноябрьска (ЯНАО) объявили сбор орехов, цукатов и сухофруктов, чтобы сформировать полезные наборы, которые будут отправлены военнослужащим землякам в зону СВО. Об этом рассказала председатель городской думы Ирина Ращупкина в своем telegram-канале.

«Не успели отправить нашим бойцам окопные свечи, а учащиеся 7а и 7б классов школы 12 уже объявляют новый сбор гуманитарной помощи. Из орехов, цукатов и сухофруктов ребята укомплектуют наборы, которые передадут нашим солдатам», — говорится в сообщении. Отмечается, что подобный набор не занимает много места в кармане, но при этом является быстрым и полезным перекусом для бойца.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова отметила высокий патриотизм школьников. В городе прошла патриотическая эстафета юнармейцев, в ходе которой учащиеся не только соревновались, но и изготовили партию окопных свечей для бойцов в зоне СВО.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Учащиеся школы №12 из Ноябрьска (ЯНАО) объявили сбор орехов, цукатов и сухофруктов, чтобы сформировать полезные наборы, которые будут отправлены военнослужащим землякам в зону СВО. Об этом рассказала председатель городской думы Ирина Ращупкина в своем telegram-канале. «Не успели отправить нашим бойцам окопные свечи, а учащиеся 7а и 7б классов школы 12 уже объявляют новый сбор гуманитарной помощи. Из орехов, цукатов и сухофруктов ребята укомплектуют наборы, которые передадут нашим солдатам», — говорится в сообщении. Отмечается, что подобный набор не занимает много места в кармане, но при этом является быстрым и полезным перекусом для бойца. Ранее URA.RU сообщало, что глава Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова отметила высокий патриотизм школьников. В городе прошла патриотическая эстафета юнармейцев, в ходе которой учащиеся не только соревновались, но и изготовили партию окопных свечей для бойцов в зоне СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...