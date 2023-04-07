Школьники из ЯНАО собирают полезный груз в зону СВО

Для бойцов сформируют наборы из цукатов, сухофруктов и орехов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Учащиеся школы №12 из Ноябрьска (ЯНАО) объявили сбор орехов, цукатов и сухофруктов, чтобы сформировать полезные наборы, которые будут отправлены военнослужащим землякам в зону СВО. Об этом рассказала председатель городской думы Ирина Ращупкина в своем telegram-канале.

«Не успели отправить нашим бойцам окопные свечи, а учащиеся 7а и 7б классов школы 12 уже объявляют новый сбор гуманитарной помощи. Из орехов, цукатов и сухофруктов ребята укомплектуют наборы, которые передадут нашим солдатам», — говорится в сообщении. Отмечается, что подобный набор не занимает много места в кармане, но при этом является быстрым и полезным перекусом для бойца.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова отметила высокий патриотизм школьников. В городе прошла патриотическая эстафета юнармейцев, в ходе которой учащиеся не только соревновались, но и изготовили партию окопных свечей для бойцов в зоне СВО.