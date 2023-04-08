Александр Куренков подарил свою шапку водителю вездехода Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава МЧС генерал-лейтенант Александр Куренков подарил свою шапку участнику учений «Безопасная Арктика». Событие произошло 7 апреля в Салехарде на торжественном построении по случаю окончания учений, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Во время арктической экспедиции в тундре у водителя вездехода сильным ветром унесло теплую шапку. На торжественном построении в Салехарде покорителю Арктики Александр Куренков просто, не задумываясь, отдал свою шапку», — сообщает пресс-служба министерства в telegram-канале «МЧС России».

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде завершились федеральные межведомственные учения «Безопасная Арктика», на торжественном построении, совместно с Куренковым присутствовал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. В ходе учений отработано 16 сценариев ликвидации чрезвычайных ситуаций, решено 120 опытно-исследовательских задач.

Видео: telegram-канал «МЧС России»