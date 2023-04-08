08 апреля 2023
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Глава МЧС Куренков в Салехарде подарил водителю вездехода шапку. Видео

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Михаил Мишустин во время посещения Якустка. Якутск, куренков александр
Александр Куренков подарил свою шапку водителю вездехода Фото:

Глава МЧС генерал-лейтенант Александр Куренков подарил свою шапку участнику учений «Безопасная Арктика». Событие произошло 7 апреля в Салехарде на торжественном построении по случаю окончания учений, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Во время арктической экспедиции в тундре у водителя вездехода сильным ветром унесло теплую шапку. На торжественном построении в Салехарде покорителю Арктики Александр Куренков просто, не задумываясь, отдал свою шапку», — сообщает пресс-служба министерства в telegram-канале «МЧС России».

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде завершились федеральные межведомственные учения «Безопасная Арктика», на торжественном построении, совместно с Куренковым присутствовал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. В ходе учений отработано 16 сценариев ликвидации чрезвычайных ситуаций, решено 120 опытно-исследовательских задач.

Видео: telegram-канал «МЧС России»

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Глава МЧС генерал-лейтенант Александр Куренков подарил свою шапку участнику учений «Безопасная Арктика». Событие произошло 7 апреля в Салехарде на торжественном построении по случаю окончания учений, сообщает пресс-служба МЧС России. «Во время арктической экспедиции в тундре у водителя вездехода сильным ветром унесло теплую шапку. На торжественном построении в Салехарде покорителю Арктики Александр Куренков просто, не задумываясь, отдал свою шапку», — сообщает пресс-служба министерства в telegram-канале «МЧС России». Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде завершились федеральные межведомственные учения «Безопасная Арктика», на торжественном построении, совместно с Куренковым присутствовал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. В ходе учений отработано 16 сценариев ликвидации чрезвычайных ситуаций, решено 120 опытно-исследовательских задач. Видео: telegram-канал «МЧС России»
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