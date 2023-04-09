Девочка потерялась в поселке Боровский (архивное фото)
В поселке Боровский (Тюменский район) ищут пропавшую утром восьмилетнюю девочку. Информация об этом размещена на странице поисково-спасательного отряда «Тюмень Регион Спас» в соцсети «ВКонтакте».
«Варанская Александра, 8 лет. 10 апреля ушла в неизвестном направлении. Приметы: рост 120 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые», говорится в ориентировке.
Всех, кому что-либо известно о нахождении Александры просят позвонить инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84. Или по номеру горячей линии (звонок бесплатный) 8-800-600-59-52.
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