09 апреля 2023
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07 апреля 2023

Под Тюменью пропала восьмилетняя девочка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, ребенок, дети, девочка
Девочка потерялась в поселке Боровский (архивное фото) Фото:

В поселке Боровский (Тюменский район) ищут пропавшую утром восьмилетнюю девочку. Информация об этом размещена на странице поисково-спасательного отряда «Тюмень Регион Спас» в соцсети «ВКонтакте».

«Варанская Александра, 8 лет. 10 апреля ушла в неизвестном направлении. Приметы: рост 120 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые», говорится в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о нахождении Александры просят позвонить инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84. Или по номеру горячей линии (звонок бесплатный) 8-800-600-59-52.

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В поселке Боровский (Тюменский район) ищут пропавшую утром восьмилетнюю девочку. Информация об этом размещена на странице поисково-спасательного отряда «Тюмень Регион Спас» в соцсети «ВКонтакте». «Варанская Александра, 8 лет. 10 апреля ушла в неизвестном направлении. Приметы: рост 120 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые», говорится в ориентировке. Всех, кому что-либо известно о нахождении Александры просят позвонить инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84. Или по номеру горячей линии (звонок бесплатный) 8-800-600-59-52.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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