Под Тюменью пропала восьмилетняя девочка. Фото

10 апреля 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Девочка потерялась в поселке Боровский (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В поселке Боровский (Тюменский район) ищут пропавшую утром восьмилетнюю девочку. Информация об этом размещена на странице поисково-спасательного отряда «Тюмень Регион Спас» в соцсети «ВКонтакте». «Варанская Александра, 8 лет. 10 апреля ушла в неизвестном направлении. Приметы: рост 120 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые», говорится в ориентировке. Всех, кому что-либо известно о нахождении Александры просят позвонить инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84. Или по номеру горячей линии (звонок бесплатный) 8-800-600-59-52.

В поселке Боровский (Тюменский район) ищут пропавшую утром восьмилетнюю девочку. Информация об этом размещена на странице поисково-спасательного отряда «Тюмень Регион Спас» в соцсети «ВКонтакте». «Варанская Александра, 8 лет. 10 апреля ушла в неизвестном направлении. Приметы: рост 120 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые», говорится в ориентировке. Всех, кому что-либо известно о нахождении Александры просят позвонить инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84. Или по номеру горячей линии (звонок бесплатный) 8-800-600-59-52.