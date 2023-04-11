В Госдуме объяснили, когда электронная повестка будет считаться полученной

Повестка считается врученной после размещения в личном кабинете пользователя
С момента размещения повестки в личном кабинете на сайте «Госуслуги» она будет считаться полученной. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного», — заявил Андрей Картаполов во время прямого эфира на «Россия 24». Он отметил, что ничего серьезного не случится, если человек не увидел повестку. Однако он должен явиться в военкомат во время следующей призывной кампании, заключил председатель.
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