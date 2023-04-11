В Госдуме объяснили, когда электронная повестка будет считаться полученной

Депутат Картаполов: повестка считается полученной после размещения в личном кабинете
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Повестка считается врученной после размещения в личном кабинете пользователя Фото:

С момента размещения повестки в личном кабинете на сайте «Госуслуги» она будет считаться полученной. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного», — заявил Андрей Картаполов во время прямого эфира на «Россия 24». Он отметил, что ничего серьезного не случится, если человек не увидел повестку. Однако он должен явиться в военкомат во время следующей призывной кампании, заключил председатель.

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С момента размещения повестки в личном кабинете на сайте «Госуслуги» она будет считаться полученной. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного», — заявил Андрей Картаполов во время прямого эфира на «Россия 24». Он отметил, что ничего серьезного не случится, если человек не увидел повестку. Однако он должен явиться в военкомат во время следующей призывной кампании, заключил председатель.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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