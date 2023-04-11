В Госдуме объяснили, когда электронная повестка будет считаться полученной

Депутат Картаполов: повестка считается полученной после размещения в личном кабинете

11 апреля 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Повестка считается врученной после размещения в личном кабинете пользователя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С момента размещения повестки в личном кабинете на сайте «Госуслуги» она будет считаться полученной. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного», — заявил Андрей Картаполов во время прямого эфира на «Россия 24». Он отметил, что ничего серьезного не случится, если человек не увидел повестку. Однако он должен явиться в военкомат во время следующей призывной кампании, заключил председатель.

С момента размещения повестки в личном кабинете на сайте «Госуслуги» она будет считаться полученной. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного», — заявил Андрей Картаполов во время прямого эфира на «Россия 24». Он отметил, что ничего серьезного не случится, если человек не увидел повестку. Однако он должен явиться в военкомат во время следующей призывной кампании, заключил председатель.