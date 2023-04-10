10 апреля 2023

В Тюмени эвакуировали посетителей крупного ТЦ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В МЧС поступил сигнал о задымлении в торговом доме «Центральный» Фото:

В Тюмени эвакуировали посетителей и персонал ТД «Центральный». Об этом URA.RU сообщили очевидцы. В региональном управлении МЧС агентству рассказали о том, что в ведомство поступил сигнал о задымлении в одном из помещений торгового дома.

«Возле торгового дома „Центральный“ на улице Герцена стоит очень много людей. Подъехали пожарные машины и кареты скорой помощи», — рассказал агентству один из жителей Тюмени.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области URA.RU сообщили, что в одном из помещений торгового дома, вероятно, произошло задымление. «На пульт дежурного поступило сообщение о том, что в одном из помещений торгового центра зафиксировано задымление. В данный момент информация об этом проверяется. Подробности будут позже», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону.

Возле торгового дома «Центральный» замечено скопление пожарных машин
Возле торгового дома «Центральный» замечено скопление пожарных машин

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В Тюмени эвакуировали посетителей и персонал ТД «Центральный». Об этом URA.RU сообщили очевидцы. В региональном управлении МЧС агентству рассказали о том, что в ведомство поступил сигнал о задымлении в одном из помещений торгового дома. «Возле торгового дома „Центральный“ на улице Герцена стоит очень много людей. Подъехали пожарные машины и кареты скорой помощи», — рассказал агентству один из жителей Тюмени. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области URA.RU сообщили, что в одном из помещений торгового дома, вероятно, произошло задымление. «На пульт дежурного поступило сообщение о том, что в одном из помещений торгового центра зафиксировано задымление. В данный момент информация об этом проверяется. Подробности будут позже», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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