В МЧС поступил сигнал о задымлении в торговом доме «Центральный» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени эвакуировали посетителей и персонал ТД «Центральный». Об этом URA.RU сообщили очевидцы. В региональном управлении МЧС агентству рассказали о том, что в ведомство поступил сигнал о задымлении в одном из помещений торгового дома.

«Возле торгового дома „Центральный“ на улице Герцена стоит очень много людей. Подъехали пожарные машины и кареты скорой помощи», — рассказал агентству один из жителей Тюмени.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области URA.RU сообщили, что в одном из помещений торгового дома, вероятно, произошло задымление. «На пульт дежурного поступило сообщение о том, что в одном из помещений торгового центра зафиксировано задымление. В данный момент информация об этом проверяется. Подробности будут позже», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону.