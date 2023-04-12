Пермская певица Инна Наговицына, вдова известного российского шансонье Сергея Наговицына, выступает с концертами в зоне спецоперации. Telegram-канал «Прикамские витязи» опубликовал фото артистки, которой бойцы дали попозировать с оружием.
«Инна Наговицына прямо сейчас находится в зоне СВО и дает концерты для наших фронтовиков. Для ребят это кусочек дома и радости, а для нас это пример и повод для гордости», — пишут авторы сообщения.
Это не первые гастроли Наговицыной в зоне СВО. В июне 2022 года она уже давала концерты для фронтовиков. Как ранее рассказывало URA.RU, telegram-канал «Прикамские витязи» ведут ветераны спецоперации, которые на этой неделе добились отмены в Перми концерта лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной.
Спецоперация РФ на территории Украины началась в феврале 2022 года. Объявивший ее президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защита мирных жителей Донбасса от агрессии официального Киева.
Инна Наговицына после концерта фотографируется с бойцами
Telegram-канал «Прикамские витязи»
Артистке дали попозировать с оружием
Telegram-канал «Прикамские витязи»
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Пермская певица Инна Наговицына, вдова известного российского шансонье Сергея Наговицына, выступает с концертами в зоне спецоперации. Telegram-канал «Прикамские витязи» опубликовал фото артистки, которой бойцы дали попозировать с оружием. «Инна Наговицына прямо сейчас находится в зоне СВО и дает концерты для наших фронтовиков. Для ребят это кусочек дома и радости, а для нас это пример и повод для гордости», — пишут авторы сообщения. Это не первые гастроли Наговицыной в зоне СВО. В июне 2022 года она уже давала концерты для фронтовиков. Как ранее рассказывало URA.RU, telegram-канал «Прикамские витязи» ведут ветераны спецоперации, которые на этой неделе добились отмены в Перми концерта лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. Спецоперация РФ на территории Украины началась в феврале 2022 года. Объявивший ее президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защита мирных жителей Донбасса от агрессии официального Киева.