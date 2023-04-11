11 апреля 2023

В Кургане сотрудники Росгвардии задержали горожанина в ходе спецоперации

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Эвакуация детей из детского сада. Курган, эвакуация, бронежилет, росгвардия, сотрудник росгвардии
В Кургане росгвардейцы задержали угонщика Фото:

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в угоне иномарки после введения в городе спецоперации. Об этом сообщили в управлении курганской Росгвардии.

«В областном центре в ходе спецоперации „Перехват“ наряд вневедомственной охраны управления Росгвардии по Курганской области задержал злоумышленника, совершившего угон иномарки», — привели подробности в управлении. Машина пропала с улицы Куйбышева в областном центре.

Об угоне стало известно после заявления владелицы автомобиля KIA, которая оставила ключи в машине. Автомобиль сотрудники охраны обнаружили в микрорайоне Северный.

Транспорт был заблокирован служебной машиной. Водителя задержали, им оказался ранее судимый 32-летний курганец. По факту угона полицейские возбудили уголовное дело.

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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в угоне иномарки после введения в городе спецоперации. Об этом сообщили в управлении курганской Росгвардии. «В областном центре в ходе спецоперации „Перехват“ наряд вневедомственной охраны управления Росгвардии по Курганской области задержал злоумышленника, совершившего угон иномарки», — привели подробности в управлении. Машина пропала с улицы Куйбышева в областном центре. Об угоне стало известно после заявления владелицы автомобиля KIA, которая оставила ключи в машине. Автомобиль сотрудники охраны обнаружили в микрорайоне Северный. Транспорт был заблокирован служебной машиной. Водителя задержали, им оказался ранее судимый 32-летний курганец. По факту угона полицейские возбудили уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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