В Кургане сотрудники Росгвардии задержали горожанина в ходе спецоперации

В Кургане росгвардейцы задержали угонщика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в угоне иномарки после введения в городе спецоперации. Об этом сообщили в управлении курганской Росгвардии.

«В областном центре в ходе спецоперации „Перехват“ наряд вневедомственной охраны управления Росгвардии по Курганской области задержал злоумышленника, совершившего угон иномарки», — привели подробности в управлении. Машина пропала с улицы Куйбышева в областном центре.

Об угоне стало известно после заявления владелицы автомобиля KIA, которая оставила ключи в машине. Автомобиль сотрудники охраны обнаружили в микрорайоне Северный.

Транспорт был заблокирован служебной машиной. Водителя задержали, им оказался ранее судимый 32-летний курганец. По факту угона полицейские возбудили уголовное дело.