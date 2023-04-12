Житель ЯНАО напал на брата с топором

Житель Ныды напал на брата с топором (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Житель села Ныда Надымского района ЯНАО пойдет под суд за нападение на брата. Из-за пьяной ссоры ранее судимый мужчина набросился на родственника с ножом и топором, сообщили в окружном СКР.

«В ходе конфликта обвиняемый решил убить своего родственника. Для осуществления задуманного убийства он взял имеющийся в квартире нож и нанес своему брату два удара ножом. Продолжая реализацию задуманного преступления, мужчина взял лежащий в квартире топор и нанес также четыре удара в область головы и шеи», — сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО.

Конфликт произошел в октябре прошлого года. Потерпевший сумел спрятаться в одной из комнат, откуда позвонил родственникам. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.