12 апреля 2023

Житель ЯНАО напал на брата с топором

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Рейд руководителей города по социальным объектам. Курган, топор
Житель Ныды напал на брата с топором (фото из архива) Фото:

Житель села Ныда Надымского района ЯНАО пойдет под суд за нападение на брата. Из-за пьяной ссоры ранее судимый мужчина набросился на родственника с ножом и топором, сообщили в окружном СКР.

«В ходе конфликта обвиняемый решил убить своего родственника. Для осуществления задуманного убийства он взял имеющийся в квартире нож и нанес своему брату два удара ножом. Продолжая реализацию задуманного преступления, мужчина взял лежащий в квартире топор и нанес также четыре удара в область головы и шеи», — сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО.

Конфликт произошел в октябре прошлого года. Потерпевший сумел спрятаться в одной из комнат, откуда позвонил родственникам. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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Житель села Ныда Надымского района ЯНАО пойдет под суд за нападение на брата. Из-за пьяной ссоры ранее судимый мужчина набросился на родственника с ножом и топором, сообщили в окружном СКР. «В ходе конфликта обвиняемый решил убить своего родственника. Для осуществления задуманного убийства он взял имеющийся в квартире нож и нанес своему брату два удара ножом. Продолжая реализацию задуманного преступления, мужчина взял лежащий в квартире топор и нанес также четыре удара в область головы и шеи», — сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО. Конфликт произошел в октябре прошлого года. Потерпевший сумел спрятаться в одной из комнат, откуда позвонил родственникам. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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