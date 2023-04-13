Посол Антонов сообщил об угрозах США из-за журналиста Гершковича

14 апреля 2023 в 01:40 Размер текста - 17 +

США пригрозили ответными мерами против России, если Москва не освободит журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявила посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Практического выхлопа не случилось, Вашингтон пригрозил ответными мерами, если мы не освободим [Эвана] Гершковича», — сказал он в эфире «Первого канала». По его словам, разговор с замгоссекретаря США Викторией Нуланд по поводу Гершковича проходил в очень жестком и «нелицеприятном» ключе. В конце марта ФСБ России задержала американского гражданина, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Согласно источникам Центра общественных связей ФСБ РФ, Гершкович пытался добыть для правительства США сведения, составляющие государственную тайну. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Гершковича «взяли с поличным». 30 марта в правоохранительных органах заявили, что Лефортовский суд арестовал журналиста по делу о шпионаже, теперь он будет содержаться в следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово». Заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Патель подчеркнула, что США не намерены предпринимать действия вокруг ситуации с арестом журналиста, кроме выяснения обстоятельств и получения консульского доступа. Позднее президент США Джо Байден попросил отпустить задержанного в России американского журналиста. Также государственный секретарь США Энтони Блинкен обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову по этому вопросу.