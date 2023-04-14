В фейке про падение НЛО в Богдановиче ищут украинский след

14 апреля 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

По одной из версий, за фейком про НЛО на Урале может стоять СБУ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Неизвестные в Богдановиче распространили фейк о падении НЛО В фейке про падение НЛО в Богдановиче (Свердловская область) ищут украинский след. Возможно, студент екатеринбургского театрального института Никита Столяров стал игрушкой в руках СБУ, снявшись в ролике про метеорит. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых органах региона. «Есть вероятность и подозрение, что след к фейку про падение НЛО тянется с Украины. Студент мог стать игрушкой в руках неких украинских спецслужб, которые анонимно пригласили его сняться в ролике, якобы посвященном Дню космонавтики. Истинной же целью могло быть посеять панику среди населения. Поиском создателей фейка сейчас занимаются российские спецслужбы», — рассказал источник. Авторов фейка об НЛО может ждать уголовная ответственность, сообщало ранее URA.RU. Если злоумышленников установят, им могут предъявить обвинение по статье 207.1 УК РФ (публичное распространение ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности). Фейк о падении метеорита в Богдановиче появился в ночь на 12 апреля. Актер Никита Столяров, который снялся в роли «очевидца», позже заявил, что неизвестные люди вывезли его на съемки, но так и не заплатили за работу. Многие зрители нашли неуместным подобный «розыгрыш» на фоне СВО, так как падающий объект был очень похож на беспилотник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В фейке про падение НЛО в Богдановиче (Свердловская область) ищут украинский след. Возможно, студент екатеринбургского театрального института Никита Столяров стал игрушкой в руках СБУ, снявшись в ролике про метеорит. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых органах региона. «Есть вероятность и подозрение, что след к фейку про падение НЛО тянется с Украины. Студент мог стать игрушкой в руках неких украинских спецслужб, которые анонимно пригласили его сняться в ролике, якобы посвященном Дню космонавтики. Истинной же целью могло быть посеять панику среди населения. Поиском создателей фейка сейчас занимаются российские спецслужбы», — рассказал источник. Авторов фейка об НЛО может ждать уголовная ответственность, сообщало ранее URA.RU. Если злоумышленников установят, им могут предъявить обвинение по статье 207.1 УК РФ (публичное распространение ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности). Фейк о падении метеорита в Богдановиче появился в ночь на 12 апреля. Актер Никита Столяров, который снялся в роли «очевидца», позже заявил, что неизвестные люди вывезли его на съемки, но так и не заплатили за работу. Многие зрители нашли неуместным подобный «розыгрыш» на фоне СВО, так как падающий объект был очень похож на беспилотник.