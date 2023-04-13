Курганскому льготнику не выдавали пеленки из-за сорванных торгов

14 апреля 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

В Соцфонде Курганской области объяснили, как инвалиду получить ТСР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителю Шадринска Курганской области, который больше 20 лет прикован к постели, не выдавали специальные средства реабилитации (мочеприемники и пеленки) из-за сорванных торгов. Инвалид пожаловался депутату гордумы Александру Бухарову, который обратился в прокуратуру. Об этом Бухаров рассказал URA.RU. «Пенсионеру из Шадринска, который 24 года обездвижен, положены средства реабилитации (мочеприемники, пеленки). С прошлой осени начались проблемы с обеспечением этими средствами. В фонде соцстраха инвалиду ответили, что не могут предоставить средства, так как не состоялся аукцион. Пенсионеры начали писать в разные инстанции жалобы, ответ был такой же, при этом их предупредили, что переписка с ними может быть прекращена. Возраст пенсионера и его супруги солидный — старше 80 лет. Я обратился в прокуратуру. Но почему людей оставляют без спецсредств из-за аукционов?», — сказал Бухаров. По словам депутата, Шадринская межрайонная прокуратура подтвердила факт нарушения прав инвалида. В адрес отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Курганской области внесено представление. В региональном отделении социального фонда URA.RU ответили, что на жалобу мужчины специалисты объяснили, что технические средства реабилитации (ТСР) в натуральном виде приобретаются через госзакупку, что влечет за собой продолжительный период ожидания товаров. Заявителю предложили альтернативу — приобрести необходимые ему ТСР самостоятельно по электронному сертификату. «В настоящее время это самый быстрый и удобный для граждан способ приобретения ТСР с помощью государства. Оформить его можно в клиентской службе отделения фонда, МФЦ или через портал „Госуслуги“. Не позднее 10 дней после обращения денежные средства поступают на карту МИР заявителя», — говорится в сообщении. Также возможна покупка ТСР за свои средства с последующей компенсацией расходов (в размере, установленном действующим законодательством). В фонде добавили, что на сегодняшний день шадринец обеспечен за счет федерального бюджета средствами по уходу за лежачими больными на несколько месяцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителю Шадринска Курганской области, который больше 20 лет прикован к постели, не выдавали специальные средства реабилитации (мочеприемники и пеленки) из-за сорванных торгов. Инвалид пожаловался депутату гордумы Александру Бухарову, который обратился в прокуратуру. Об этом Бухаров рассказал URA.RU. «Пенсионеру из Шадринска, который 24 года обездвижен, положены средства реабилитации (мочеприемники, пеленки). С прошлой осени начались проблемы с обеспечением этими средствами. В фонде соцстраха инвалиду ответили, что не могут предоставить средства, так как не состоялся аукцион. Пенсионеры начали писать в разные инстанции жалобы, ответ был такой же, при этом их предупредили, что переписка с ними может быть прекращена. Возраст пенсионера и его супруги солидный — старше 80 лет. Я обратился в прокуратуру. Но почему людей оставляют без спецсредств из-за аукционов?», — сказал Бухаров. По словам депутата, Шадринская межрайонная прокуратура подтвердила факт нарушения прав инвалида. В адрес отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Курганской области внесено представление. В региональном отделении социального фонда URA.RU ответили, что на жалобу мужчины специалисты объяснили, что технические средства реабилитации (ТСР) в натуральном виде приобретаются через госзакупку, что влечет за собой продолжительный период ожидания товаров. Заявителю предложили альтернативу — приобрести необходимые ему ТСР самостоятельно по электронному сертификату. «В настоящее время это самый быстрый и удобный для граждан способ приобретения ТСР с помощью государства. Оформить его можно в клиентской службе отделения фонда, МФЦ или через портал „Госуслуги“. Не позднее 10 дней после обращения денежные средства поступают на карту МИР заявителя», — говорится в сообщении. Также возможна покупка ТСР за свои средства с последующей компенсацией расходов (в размере, установленном действующим законодательством). В фонде добавили, что на сегодняшний день шадринец обеспечен за счет федерального бюджета средствами по уходу за лежачими больными на несколько месяцев.