Курганскому льготнику не выдавали пеленки из-за сорванных торгов

Жителю Шадринска Курганской области, который больше 20 лет прикован к постели, не выдавали специальные средства реабилитации (мочеприемники и пеленки) из-за сорванных торгов. Инвалид пожаловался депутату гордумы Александру Бухарову, который обратился в прокуратуру. Об этом Бухаров рассказал URA.RU.
«Пенсионеру из Шадринска, который 24 года обездвижен, положены средства реабилитации (мочеприемники, пеленки). С прошлой осени начались проблемы с обеспечением этими средствами. В фонде соцстраха инвалиду ответили, что не могут предоставить средства, так как не состоялся аукцион. Пенсионеры начали писать в разные инстанции жалобы, ответ был такой же, при этом их предупредили, что переписка с ними может быть прекращена. Возраст пенсионера и его супруги солидный — старше 80 лет. Я обратился в прокуратуру. Но почему людей оставляют без спецсредств из-за аукционов?», — сказал Бухаров.
По словам депутата, Шадринская межрайонная прокуратура подтвердила факт нарушения прав инвалида. В адрес отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Курганской области внесено представление.
В региональном отделении социального фонда URA.RU ответили, что на жалобу мужчины специалисты объяснили, что технические средства реабилитации (ТСР) в натуральном виде приобретаются через госзакупку, что влечет за собой продолжительный период ожидания товаров. Заявителю предложили альтернативу — приобрести необходимые ему ТСР самостоятельно по электронному сертификату. «В настоящее время это самый быстрый и удобный для граждан способ приобретения ТСР с помощью государства. Оформить его можно в клиентской службе отделения фонда, МФЦ или через портал „Госуслуги“. Не позднее 10 дней после обращения денежные средства поступают на карту МИР заявителя», — говорится в сообщении. Также возможна покупка ТСР за свои средства с последующей компенсацией расходов (в размере, установленном действующим законодательством). В фонде добавили, что на сегодняшний день шадринец обеспечен за счет федерального бюджета средствами по уходу за лежачими больными на несколько месяцев.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.