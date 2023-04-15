В Тюмени мужчина во время ссоры избил соседа-пенсионера

16 апреля 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали тюменца и возбудили уголовное дело Фото: Сергей Русанов © URA.RU Безработный тюменец во время ссоры избил соседа-пенсионера по голове. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Опросив потерпевшего, участковый уполномоченный полиции выяснил, что телесные повреждения ему нанес житель соседнего дома. <…> Между мужчинами завязалась ссора, в результате которой злоумышленник нанес несколько ударов руками по голове заявителя», — рассказали в пресс-службе ведомства. Пенсионер обратился в больницу, где ему диагностировали перелом носа и другие травмы. Полицейские задержали тюменца. Он рассказал, что мужчины и раньше словесно конфликтовали друг с другом. Возбуждено уголовное дело, теперь тюменцу грозит до трех лет лишения свободы.

Безработный тюменец во время ссоры избил соседа-пенсионера по голове. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Опросив потерпевшего, участковый уполномоченный полиции выяснил, что телесные повреждения ему нанес житель соседнего дома. <…> Между мужчинами завязалась ссора, в результате которой злоумышленник нанес несколько ударов руками по голове заявителя», — рассказали в пресс-службе ведомства. Пенсионер обратился в больницу, где ему диагностировали перелом носа и другие травмы. Полицейские задержали тюменца. Он рассказал, что мужчины и раньше словесно конфликтовали друг с другом. Возбуждено уголовное дело, теперь тюменцу грозит до трех лет лишения свободы.