15 апреля 2023
14 апреля 2023

В Тюмени мужчина во время ссоры избил соседа-пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, происшествие, дежурная часть, ппс, полиция, 02, 112
Полицейские задержали тюменца и возбудили уголовное дело Фото:

Безработный тюменец во время ссоры избил соседа-пенсионера по голове. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«Опросив потерпевшего, участковый уполномоченный полиции выяснил, что телесные повреждения ему нанес житель соседнего дома. <…> Между мужчинами завязалась ссора, в результате которой злоумышленник нанес несколько ударов руками по голове заявителя», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пенсионер обратился в больницу, где ему диагностировали перелом носа и другие травмы. Полицейские задержали тюменца. Он рассказал, что мужчины и раньше словесно конфликтовали друг с другом. Возбуждено уголовное дело, теперь тюменцу грозит до трех лет лишения свободы.

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Безработный тюменец во время ссоры избил соседа-пенсионера по голове. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Опросив потерпевшего, участковый уполномоченный полиции выяснил, что телесные повреждения ему нанес житель соседнего дома. <…> Между мужчинами завязалась ссора, в результате которой злоумышленник нанес несколько ударов руками по голове заявителя», — рассказали в пресс-службе ведомства. Пенсионер обратился в больницу, где ему диагностировали перелом носа и другие травмы. Полицейские задержали тюменца. Он рассказал, что мужчины и раньше словесно конфликтовали друг с другом. Возбуждено уголовное дело, теперь тюменцу грозит до трех лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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