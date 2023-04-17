Швей из Кургана заманивают на работу в Иваново зарплатой до 140 тысяч рублей

Швей Курганской области позвали на работу в Иваново Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Швеям из Курганской области обещают платить на производстве в Иваново от 70 до 140 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito.

«Требуются швеи на предприятие по разработке и производству спецодежды. Работа вахтовым методом в городе Иваново. Зарплата: до 140 тысяч рублей», — указано в объявлении.

Компания обещает предоставить суточные, бесплатные питание и проживание, а также компенсировать проезд из городов Курганской области к месту работы и обратно. От претендентов требуются профессиональные знания и навыки работы на современных образцах швейных машин.

Ранее предприятие из ЯНАО пообещало курганским горным инженерам и техникам зарплату от 160 тысяч рублей и регулярные корпоративные сборы. Жителей региона также звали работать машинистами трубоукладчиками на нефтегазовое месторождение. За работу вахтовым методом компания обещала зарплату более 300 тысяч рублей.