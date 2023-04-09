09 апреля 2023
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Курганских горняков заманивают корпоративами на работу на Крайний Север

© Служба новостей «URA.RU»
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Качканар. Подрыв горной породы на Северном карьере. КГОК, экскаватор, добыча руды, карьер, качканарский, горнообогатительный
Курганских горных инженеров позвали на работу в ЯНАО Фото:

Компания из ЯНАО обещает маркшейдерам (горным инженерам и техникам) из Курганской области зарплату от 160 тысяч рублей и регулярные корпоративные сборы. Такое объявление опубликовано на сайте Avito.

«Работа вахтовым методом в поселке Мессояха (ЯНАО). Вакансия маркшейдера. Мы предлагаем: бесплатное проживание в вагон-городке, компенсация питания, бесплатная спецодежда, оплата проезда, премии, оплата санаторно-курортного лечения, новогодние подарки детям, проведение корпоративов», — говорится в сообщении.

Ранее жителям Курганской области предлагали работать машинистами трубоукладчиками на нефтегазовом месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. За работу вахтовым методом компания обещала зарплату более 300 тысяч рублей. Курганских сварщиков также ждали на газопроводах ЯНАО. За прокладку и ремонт труб им обещали платить до 330 тысяч рублей.

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Компания из ЯНАО обещает маркшейдерам (горным инженерам и техникам) из Курганской области зарплату от 160 тысяч рублей и регулярные корпоративные сборы. Такое объявление опубликовано на сайте Avito. «Работа вахтовым методом в поселке Мессояха (ЯНАО). Вакансия маркшейдера. Мы предлагаем: бесплатное проживание в вагон-городке, компенсация питания, бесплатная спецодежда, оплата проезда, премии, оплата санаторно-курортного лечения, новогодние подарки детям, проведение корпоративов», — говорится в сообщении. Ранее жителям Курганской области предлагали работать машинистами трубоукладчиками на нефтегазовом месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. За работу вахтовым методом компания обещала зарплату более 300 тысяч рублей. Курганских сварщиков также ждали на газопроводах ЯНАО. За прокладку и ремонт труб им обещали платить до 330 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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