Курганских горняков заманивают корпоративами на работу на Крайний Север

Курганских горных инженеров позвали на работу в ЯНАО Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Компания из ЯНАО обещает маркшейдерам (горным инженерам и техникам) из Курганской области зарплату от 160 тысяч рублей и регулярные корпоративные сборы. Такое объявление опубликовано на сайте Avito.

«Работа вахтовым методом в поселке Мессояха (ЯНАО). Вакансия маркшейдера. Мы предлагаем: бесплатное проживание в вагон-городке, компенсация питания, бесплатная спецодежда, оплата проезда, премии, оплата санаторно-курортного лечения, новогодние подарки детям, проведение корпоративов», — говорится в сообщении.

Ранее жителям Курганской области предлагали работать машинистами трубоукладчиками на нефтегазовом месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. За работу вахтовым методом компания обещала зарплату более 300 тысяч рублей. Курганских сварщиков также ждали на газопроводах ЯНАО. За прокладку и ремонт труб им обещали платить до 330 тысяч рублей.