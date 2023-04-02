Генерал Гурулев назвал главную задачу Лапина на фронте перед наступлением ВСУ

Генерал Гурулев: Лапин будет обеспечивать бойцов оружием в преддверии контрнаступления

02 апреля 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Александр Лапин возвращается на передовую на фоне готовящегося контрнаступления ВСУ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генерал-полковник Александр Лапин обеспечит силы специальной военной операции оружием перед контрнаступлением вооруженных сил Украины. Об этом в разговоре с URA.RU заявил генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев, который являлся командующим крупнейшей 58-й армии Европы с 2012 по 2016 год, где Лапин занимал руководящий пост. «Его задача основная — это обеспечение сухопутных войск техникой и вооружением, заказы и проведение анализа, применение оружия и его модернизация, в том числе и новое оружие, которое есть. У него точно задача не проведение спецоперации. Его задача именно обеспечение», — сказал Андрей Гурулев. Ранее стало известно, что начальник главного штаба сухопутных войск РФ Александр Лапин по приказу министра обороны России Сергея Шойгу командирован на передовую. Генерал-майор Николай Тутрин в беседе с URA.RU заявил, что Лапин будет решать организационные вопросы сухопутных войск сил специальной военной операции. Все это происходит на фоне готовящегося контрнаступления ВСУ. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин выразил мнение, что Вооруженные силы Украины совершат попытку контрнаступления в Запорожской области и в районе Артемовска (Бахмута).

Генерал-полковник Александр Лапин обеспечит силы специальной военной операции оружием перед контрнаступлением вооруженных сил Украины. Об этом в разговоре с URA.RU заявил генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев, который являлся командующим крупнейшей 58-й армии Европы с 2012 по 2016 год, где Лапин занимал руководящий пост. «Его задача основная — это обеспечение сухопутных войск техникой и вооружением, заказы и проведение анализа, применение оружия и его модернизация, в том числе и новое оружие, которое есть. У него точно задача не проведение спецоперации. Его задача именно обеспечение», — сказал Андрей Гурулев. Ранее стало известно, что начальник главного штаба сухопутных войск РФ Александр Лапин по приказу министра обороны России Сергея Шойгу командирован на передовую. Генерал-майор Николай Тутрин в беседе с URA.RU заявил, что Лапин будет решать организационные вопросы сухопутных войск сил специальной военной операции. Все это происходит на фоне готовящегося контрнаступления ВСУ. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин выразил мнение, что Вооруженные силы Украины совершат попытку контрнаступления в Запорожской области и в районе Артемовска (Бахмута).