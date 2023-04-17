Мэр курганского города наградил девушек, которые помешали преступникам

18 апреля 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

В Курганской области остановили попытку обмануть человека Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэр Шадринска в Курганской области Антон Мокан наградил студенток, которые помешали жителю города перевести деньги мошенникам. Об этом глава города рассказал на своей странице «ВКонтакте». «Студентки в роли волонтеров участвовали в акции полиции „Стоп! Мошенник!“, раздавали памятки и стали свидетелями опасного звонка. Мужчина у банкомата уже был готов поддаться на уговоры неизвестных. Наши девушки убедили шадринца не перечислять деньги», — рассказал мэр в посте. Арина Васильева и Маргарита Антонова учатся в ШГПУ. Девочкам вручили благодарственные письма. Ранее URA.RU писало, что курганский полицейский спас пенсионерку от лжебанкира. Действия женщины показались сотруднику подозрительными и он отговорил ее от перевода денег мошенникам.

Мэр Шадринска в Курганской области Антон Мокан наградил студенток, которые помешали жителю города перевести деньги мошенникам. Об этом глава города рассказал на своей странице «ВКонтакте». «Студентки в роли волонтеров участвовали в акции полиции „Стоп! Мошенник!“, раздавали памятки и стали свидетелями опасного звонка. Мужчина у банкомата уже был готов поддаться на уговоры неизвестных. Наши девушки убедили шадринца не перечислять деньги», — рассказал мэр в посте. Арина Васильева и Маргарита Антонова учатся в ШГПУ. Девочкам вручили благодарственные письма. Ранее URA.RU писало, что курганский полицейский спас пенсионерку от лжебанкира. Действия женщины показались сотруднику подозрительными и он отговорил ее от перевода денег мошенникам.