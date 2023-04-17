17 апреля 2023

Мэр курганского города наградил девушек, которые помешали преступникам

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области остановили попытку обмануть человека
В Курганской области остановили попытку обмануть человека Фото:

Мэр Шадринска в Курганской области Антон Мокан наградил студенток, которые помешали жителю города перевести деньги мошенникам. Об этом глава города рассказал на своей странице «ВКонтакте».

«Студентки в роли волонтеров участвовали в акции полиции „Стоп! Мошенник!“, раздавали памятки и стали свидетелями опасного звонка. Мужчина у банкомата уже был готов поддаться на уговоры неизвестных. Наши девушки убедили шадринца не перечислять деньги», — рассказал мэр в посте.

Арина Васильева и Маргарита Антонова учатся в ШГПУ. Девочкам вручили благодарственные письма.

Ранее URA.RU писало, что курганский полицейский спас пенсионерку от лжебанкира. Действия женщины показались сотруднику подозрительными и он отговорил ее от перевода денег мошенникам.

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Мэр Шадринска в Курганской области Антон Мокан наградил студенток, которые помешали жителю города перевести деньги мошенникам. Об этом глава города рассказал на своей странице «ВКонтакте». «Студентки в роли волонтеров участвовали в акции полиции „Стоп! Мошенник!“, раздавали памятки и стали свидетелями опасного звонка. Мужчина у банкомата уже был готов поддаться на уговоры неизвестных. Наши девушки убедили шадринца не перечислять деньги», — рассказал мэр в посте. Арина Васильева и Маргарита Антонова учатся в ШГПУ. Девочкам вручили благодарственные письма. Ранее URA.RU писало, что курганский полицейский спас пенсионерку от лжебанкира. Действия женщины показались сотруднику подозрительными и он отговорил ее от перевода денег мошенникам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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