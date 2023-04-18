18 апреля 2023
17 апреля 2023

Курганец украл iPhone, не оплатив его в пункте выдачи товаров Wildberries

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганца осудили на 1,5 года
Курганца осудили на 1,5 года Фото:

Житель Кургана забрал iPhone 14 с пункта выдачи заказов Wildberries, не оплатив его. Мужчина причинил продавцу материальный ущерб в размере 111 355 рублей, а потому сядет в тюрьму на 1,5 года, сообщается на сайте Курганского городского суда.

«Обвиняемый, находясь в пункте выдачи заказов Wildberries, украл со стойки администратора с находящимся в ней телефоном Apple iPhone 14. Проигнорировав требования работника пункта выдачи, он скрылся с места преступления, причинив продавцу материальный ущерб в размере 111 355 рублей», — говорится в документе.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж» и приговорил его к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Подсудимый будет находиться под стражей до вступления приговора в законную силу.

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Житель Кургана забрал iPhone 14 с пункта выдачи заказов Wildberries, не оплатив его. Мужчина причинил продавцу материальный ущерб в размере 111 355 рублей, а потому сядет в тюрьму на 1,5 года, сообщается на сайте Курганского городского суда. «Обвиняемый, находясь в пункте выдачи заказов Wildberries, украл со стойки администратора с находящимся в ней телефоном Apple iPhone 14. Проигнорировав требования работника пункта выдачи, он скрылся с места преступления, причинив продавцу материальный ущерб в размере 111 355 рублей», — говорится в документе. В судебном заседании обвиняемый признал свою вину и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж» и приговорил его к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Подсудимый будет находиться под стражей до вступления приговора в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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