Курганец украл iPhone, не оплатив его в пункте выдачи товаров Wildberries

19 апреля 2023 в 04:56 Размер текста - 17 +

Курганца осудили на 1,5 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Кургана забрал iPhone 14 с пункта выдачи заказов Wildberries, не оплатив его. Мужчина причинил продавцу материальный ущерб в размере 111 355 рублей, а потому сядет в тюрьму на 1,5 года, сообщается на сайте Курганского городского суда. «Обвиняемый, находясь в пункте выдачи заказов Wildberries, украл со стойки администратора с находящимся в ней телефоном Apple iPhone 14. Проигнорировав требования работника пункта выдачи, он скрылся с места преступления, причинив продавцу материальный ущерб в размере 111 355 рублей», — говорится в документе. В судебном заседании обвиняемый признал свою вину и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж» и приговорил его к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Подсудимый будет находиться под стражей до вступления приговора в законную силу.

Житель Кургана забрал iPhone 14 с пункта выдачи заказов Wildberries, не оплатив его. Мужчина причинил продавцу материальный ущерб в размере 111 355 рублей, а потому сядет в тюрьму на 1,5 года, сообщается на сайте Курганского городского суда. «Обвиняемый, находясь в пункте выдачи заказов Wildberries, украл со стойки администратора с находящимся в ней телефоном Apple iPhone 14. Проигнорировав требования работника пункта выдачи, он скрылся с места преступления, причинив продавцу материальный ущерб в размере 111 355 рублей», — говорится в документе. В судебном заседании обвиняемый признал свою вину и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж» и приговорил его к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Подсудимый будет находиться под стражей до вступления приговора в законную силу.