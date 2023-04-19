В Кургане создадут новые модели вездеходов

Курганское предприятие «Вездеходы «Бурлак» выпустит новые модели машин высокой проходимости. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из владельцев компании, директор IT-компании Maxim Technology Игорь Татаринцев.
«На предприятии „Бурлак“ разворачиваются мощности для увеличения производства вездеходов. Будет новый ряд моделей. В этом направлении сейчас активно развиваемся. Какие именно, пока раскрывать не будем», — рассказал Татаринцев.
Сейчас компания «Вездеходы «Бурлак» производит 13 сертифицированных модификаций снегоболотохода и прицепов к ним. Среди них есть грузо-пассажирская, медицинская и экспедиционная модели. Также предприятие выпускает вездеходы с крано-манипуляторной и буровой установкой. «Бурлаки» уже не раз прошли испытания в МЧС России, военизированных структурах и крупных нефтегазовых компаниях. Машины успешно работают на Крайнем Севере в Антарктиде.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане откроется еще один завод по производству вездеходов. Он также расположится на базе предприятия «Бурлак». Его запустят в 2023 году. Расширение производства позволит компании выпускать до 30 машин в месяц. Кроме того, это позволит создать до 300 новых рабочих мест. Также сообщалось, что из «Бурлака» планируют сделать беспилотник. Этим занимаются курганские ученые в рамках научно-образовательного центра (НОЦ).
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