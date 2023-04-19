В Кургане создадут новые модели вездеходов

20 апреля 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

Курганское предприятие «Бурлак» выпустит новые модели вездеходов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганское предприятие «Вездеходы «Бурлак» выпустит новые модели машин высокой проходимости. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из владельцев компании, директор IT-компании Maxim Technology Игорь Татаринцев. «На предприятии „Бурлак“ разворачиваются мощности для увеличения производства вездеходов. Будет новый ряд моделей. В этом направлении сейчас активно развиваемся. Какие именно, пока раскрывать не будем», — рассказал Татаринцев. Сейчас компания «Вездеходы «Бурлак» производит 13 сертифицированных модификаций снегоболотохода и прицепов к ним. Среди них есть грузо-пассажирская, медицинская и экспедиционная модели. Также предприятие выпускает вездеходы с крано-манипуляторной и буровой установкой. «Бурлаки» уже не раз прошли испытания в МЧС России, военизированных структурах и крупных нефтегазовых компаниях. Машины успешно работают на Крайнем Севере в Антарктиде. Ранее URA.RU писало, что в Кургане откроется еще один завод по производству вездеходов. Он также расположится на базе предприятия «Бурлак». Его запустят в 2023 году. Расширение производства позволит компании выпускать до 30 машин в месяц. Кроме того, это позволит создать до 300 новых рабочих мест. Также сообщалось, что из «Бурлака» планируют сделать беспилотник. Этим занимаются курганские ученые в рамках научно-образовательного центра (НОЦ). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганское предприятие «Вездеходы «Бурлак» выпустит новые модели машин высокой проходимости. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из владельцев компании, директор IT-компании Maxim Technology Игорь Татаринцев. «На предприятии „Бурлак“ разворачиваются мощности для увеличения производства вездеходов. Будет новый ряд моделей. В этом направлении сейчас активно развиваемся. Какие именно, пока раскрывать не будем», — рассказал Татаринцев. Сейчас компания «Вездеходы «Бурлак» производит 13 сертифицированных модификаций снегоболотохода и прицепов к ним. Среди них есть грузо-пассажирская, медицинская и экспедиционная модели. Также предприятие выпускает вездеходы с крано-манипуляторной и буровой установкой. «Бурлаки» уже не раз прошли испытания в МЧС России, военизированных структурах и крупных нефтегазовых компаниях. Машины успешно работают на Крайнем Севере в Антарктиде. Ранее URA.RU писало, что в Кургане откроется еще один завод по производству вездеходов. Он также расположится на базе предприятия «Бурлак». Его запустят в 2023 году. Расширение производства позволит компании выпускать до 30 машин в месяц. Кроме того, это позволит создать до 300 новых рабочих мест. Также сообщалось, что из «Бурлака» планируют сделать беспилотник. Этим занимаются курганские ученые в рамках научно-образовательного центра (НОЦ).