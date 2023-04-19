19 апреля 2023

В Кургане создадут новые модели вездеходов

© Служба новостей «URA.RU»
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Бурлаки испытатели. Курган, вездеход, бурлак
Курганское предприятие «Бурлак» выпустит новые модели вездеходов Фото:

Курганское предприятие «Вездеходы «Бурлак» выпустит новые модели машин высокой проходимости. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из владельцев компании, директор IT-компании Maxim Technology Игорь Татаринцев.

«На предприятии „Бурлак“ разворачиваются мощности для увеличения производства вездеходов. Будет новый ряд моделей. В этом направлении сейчас активно развиваемся. Какие именно, пока раскрывать не будем», — рассказал Татаринцев.

Сейчас компания «Вездеходы «Бурлак» производит 13 сертифицированных модификаций снегоболотохода и прицепов к ним. Среди них есть грузо-пассажирская, медицинская и экспедиционная модели. Также предприятие выпускает вездеходы с крано-манипуляторной и буровой установкой. «Бурлаки» уже не раз прошли испытания в МЧС России, военизированных структурах и крупных нефтегазовых компаниях. Машины успешно работают на Крайнем Севере в Антарктиде.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане откроется еще один завод по производству вездеходов. Он также расположится на базе предприятия «Бурлак». Его запустят в 2023 году. Расширение производства позволит компании выпускать до 30 машин в месяц. Кроме того, это позволит создать до 300 новых рабочих мест. Также сообщалось, что из «Бурлака» планируют сделать беспилотник. Этим занимаются курганские ученые в рамках научно-образовательного центра (НОЦ).

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Курганское предприятие «Вездеходы «Бурлак» выпустит новые модели машин высокой проходимости. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из владельцев компании, директор IT-компании Maxim Technology Игорь Татаринцев. «На предприятии „Бурлак“ разворачиваются мощности для увеличения производства вездеходов. Будет новый ряд моделей. В этом направлении сейчас активно развиваемся. Какие именно, пока раскрывать не будем», — рассказал Татаринцев. Сейчас компания «Вездеходы «Бурлак» производит 13 сертифицированных модификаций снегоболотохода и прицепов к ним. Среди них есть грузо-пассажирская, медицинская и экспедиционная модели. Также предприятие выпускает вездеходы с крано-манипуляторной и буровой установкой. «Бурлаки» уже не раз прошли испытания в МЧС России, военизированных структурах и крупных нефтегазовых компаниях. Машины успешно работают на Крайнем Севере в Антарктиде. Ранее URA.RU писало, что в Кургане откроется еще один завод по производству вездеходов. Он также расположится на базе предприятия «Бурлак». Его запустят в 2023 году. Расширение производства позволит компании выпускать до 30 машин в месяц. Кроме того, это позволит создать до 300 новых рабочих мест. Также сообщалось, что из «Бурлака» планируют сделать беспилотник. Этим занимаются курганские ученые в рамках научно-образовательного центра (НОЦ).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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