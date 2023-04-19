Из-за санкций владельцы животных в Тюмени остались без кормов и таблеток от клещей

Острее всего ощущается дефицит кормов европейских марок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Из тюменских зоомагазинов исчезли популярные корма импортного производства, некоторые наполнители и таблетки для профилактики опасных для животных болезней после укусов клещей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители нескольких специализированных магазинов.

«Полностью исчезли бренды кормов таких европейских марок, как Alleva, Husse, Brit Care. Они предлагали корма для кошек и собак. Сейчас мы практически адаптировались к их отсутствию и предлагаем покупателям российские аналоги», — рассказал представитель зоомагазина «Сытая морда».

Там также отметили, что сильнее всего ударило по домашним питомцам исчезновение диетических кормов для животных. Так, на российский рынок перестал поступать влажный корм бренда Royal Canin, который поставлялся из Германии. Дефицит кормов отразился также на птицах и грызунах. По словам представителя зоомагазина «Сытая морда», из продажи исчезли корма Versele-Laga и Padovan, которые также производились за границей.

В магазине Zoofood72 корреспонденту URA.RU рассказали о дефиците препаратов для защиты от клещей и наполнителей для кошачьих туалетов. «Таблетки „Бравекто“, которые защищают животных от заражения после укуса клещей, исчезли совсем. Они импортные, из США. Сейчас, когда начался сезон клещей, это особенно остро ощущается. Их преимущество было в том, что препарат нужно было давать животному раз в три месяца, а те аналоги, которые есть на рынке, применяются каждые 30 дней. И то они есть не у всех поставщиков», — сообщили в Zoofood72.

Там также добавили, что из продажи исчез бренд наполнителей для кошачьих туалетов Fresh Step. Специалисты отмечают, что некоторым животным сложно перейти на другие наполнители и хозяевам приходится долго подбирать подходящую замену.

В обоих магазинах отметили, что покупатели новость о том, что исчезают привычные бренды, воспринимают тяжело. «Хозяева переживают за своих питомцев, некоторые животные едят только определенный корм, например, диетический, и их сложно быстро перевести на другой. У всех животных разное пищеварение, кто-то быстро адаптируется, кто-то медленнее, но в любом случае мы стараемся подобрать оптимальный вариант, чтобы совпадало соотношение цена/качество и питомец не заметил сильных изменений», — рассказали специалисты.