Тюменские beauty-бизнесмены не могут заманить сотрудников на работу

Аналитики Avito: в Тюмени резко увеличилось количество вакансий в салоны красоты

20 апреля 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Количество вакансий для специалистов сферы красоты в Тюмени увеличилось на 37% по сравнению с прошлым годом Фото: Размик Закарян © URA.RU В тюменской сфере красоты отмечается острая нехватка сотрудников. Об этом сообщают данные аналитиков сервиса «Avito Работа» и подтверждают сами владельцы beauty-бизнеса. Сильнее всего индустрия нуждается в мастерах маникюра и парикмахерах. «На „Avito Работа“ количество вакансий для специалистов сферы красоты в Тюмени увеличилось на 37% в I квартале 2023 года относительно IV квартала 2022. Заметнее всего вырос спрос на парикмахеров (+24%) и мастеров маникюра (+19%)», — такие данные приводят аналитики сервиса Avito. Корреспонденту URA.RU на правах анонимности о ситуации на рынке beauty-услуг рассказала владелица местного салона красоты. Девушка подтверждает, что в индустрии сейчас большая текучка кадров и сложности с набором сотрудников. «В нашей области всегда была проблема с людьми. Это кажется так, что все вокруг только и занимаются, что ногти пилят, на самом деле найти хорошего специалиста очень сложно. Мало быть классным мастером, нужно еще и уметь общаться с клиентами», — делится собеседница агентства. Часто руководителям приходится брать сотрудников без опыта и обучать самим. Но, по словам, предпринимателей, это неблагодарный процесс. «Мы берем нулевых людей, обучаем их под себя, они осваивают новую профессию, потом, проработав полгода, уходят сами и уводят за собой клиентов. Мы тратим на них время, деньги, а они, поверив в себя, уходят в свободное плаванье. Но многие просятся обратно, потому что, работая на салон, они не закупают сами оборудование, расходники, не знают элементарных цен на них, а потом, оставшись один на один, теряются во всем этом», — добавляет владелица салона. Ранее URA.RU рассказало о том, что в тюменской beauty-индустрии начали массово избавляться от салонов красоты и маникюрных залов. Владельцы бизнеса связывают эту тенденцию со сложившейся экономической ситуацией, когда предпринимателям стало невыгодно содержать салоны и платить аренду. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В тюменской сфере красоты отмечается острая нехватка сотрудников. Об этом сообщают данные аналитиков сервиса «Avito Работа» и подтверждают сами владельцы beauty-бизнеса. Сильнее всего индустрия нуждается в мастерах маникюра и парикмахерах. «На „Avito Работа“ количество вакансий для специалистов сферы красоты в Тюмени увеличилось на 37% в I квартале 2023 года относительно IV квартала 2022. Заметнее всего вырос спрос на парикмахеров (+24%) и мастеров маникюра (+19%)», — такие данные приводят аналитики сервиса Avito. Корреспонденту URA.RU на правах анонимности о ситуации на рынке beauty-услуг рассказала владелица местного салона красоты. Девушка подтверждает, что в индустрии сейчас большая текучка кадров и сложности с набором сотрудников. «В нашей области всегда была проблема с людьми. Это кажется так, что все вокруг только и занимаются, что ногти пилят, на самом деле найти хорошего специалиста очень сложно. Мало быть классным мастером, нужно еще и уметь общаться с клиентами», — делится собеседница агентства. Часто руководителям приходится брать сотрудников без опыта и обучать самим. Но, по словам, предпринимателей, это неблагодарный процесс. «Мы берем нулевых людей, обучаем их под себя, они осваивают новую профессию, потом, проработав полгода, уходят сами и уводят за собой клиентов. Мы тратим на них время, деньги, а они, поверив в себя, уходят в свободное плаванье. Но многие просятся обратно, потому что, работая на салон, они не закупают сами оборудование, расходники, не знают элементарных цен на них, а потом, оставшись один на один, теряются во всем этом», — добавляет владелица салона. Ранее URA.RU рассказало о том, что в тюменской beauty-индустрии начали массово избавляться от салонов красоты и маникюрных залов. Владельцы бизнеса связывают эту тенденцию со сложившейся экономической ситуацией, когда предпринимателям стало невыгодно содержать салоны и платить аренду.