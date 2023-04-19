19 апреля 2023

В Курганской области инфляция снизилась в четыре раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Центробанк заявил о сдержанном потреблении у курганцев Фото:

В Курганской области зафиксировали снижение инфляции практически в четыре раза. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения Центрального Банка России.

«Снижение инфляции почти в четыре раза — с 9,8% до 2,4% — объясняется в основном статистическим эффектом базы. В расчете годовой инфляции перестал учитываться прошлогодний мартовский всплеск цен», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Сообщается, что в марте замедлился рост цен на товары продовольствия. Из-за высокого урожая в Курганской области зафиксировали снижение цен на зерно. Также выросло производство комбикормов. Между тем, в Курганской области подешевели свинина, говядина и отдельные виды колбас.

В Центробанке также сообщают, что в марте потребительская активность курганцев была сдержанной и на рынке непродовольственных товаров заметно расширение предложения. Все это привело к замедлению роста цен на легковые автомобили и снижению стоимости компьютеров. В пресс-службе отмечают, что в Курганской области снизилась стоимость КАСКО по сравнению с 2022 годом.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане изменились цены на смартфоны, бытовую технику и авиабилеты. Местные жители показали сдержанную модель потребления.

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В Курганской области зафиксировали снижение инфляции практически в четыре раза. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения Центрального Банка России. «Снижение инфляции почти в четыре раза — с 9,8% до 2,4% — объясняется в основном статистическим эффектом базы. В расчете годовой инфляции перестал учитываться прошлогодний мартовский всплеск цен», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Сообщается, что в марте замедлился рост цен на товары продовольствия. Из-за высокого урожая в Курганской области зафиксировали снижение цен на зерно. Также выросло производство комбикормов. Между тем, в Курганской области подешевели свинина, говядина и отдельные виды колбас. В Центробанке также сообщают, что в марте потребительская активность курганцев была сдержанной и на рынке непродовольственных товаров заметно расширение предложения. Все это привело к замедлению роста цен на легковые автомобили и снижению стоимости компьютеров. В пресс-службе отмечают, что в Курганской области снизилась стоимость КАСКО по сравнению с 2022 годом. Ранее URA.RU писало, что в Кургане изменились цены на смартфоны, бытовую технику и авиабилеты. Местные жители показали сдержанную модель потребления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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