20 апреля 2023

Жительницу Курганской области осудили за кражу денег у пенсионера

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Судебное заседание по уголовному делу Сироджова Мухридина. Кетово. Курган, уголовное дело, приговор, судебное заседание, судья, суд, личное дело
Виновную приговорили к четырем годам лишения свободы Фото:

Жительницу Щучанского муниципального округа (Курганская область) осудили на четыре года за кражу 17 тысяч рублей у пенсионера. Об этом сообщается на сайте Щучанского районного суда.

«Признать подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 3 ст. 158 УК РФ „Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище“ и приговорить ее к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Отсрочить отбывание наказания до достижения ее младшей дочерью четырнадцатилетнего возраста», — говорится в решении суда.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, подсудимая незаконно проникла в дом пенсионера, используя найденный в сенях металлический дом. После этого женщина вскрыла шкаф при помощи кухонного ножа, забрала оттуда 17 тысяч рублей и скрылась с места преступления. Своими действиями виновная причинила потерпевшему материальный ущерб, являющийся значительным.

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Жительницу Щучанского муниципального округа (Курганская область) осудили на четыре года за кражу 17 тысяч рублей у пенсионера. Об этом сообщается на сайте Щучанского районного суда. «Признать подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 3 ст. 158 УК РФ „Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище“ и приговорить ее к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Отсрочить отбывание наказания до достижения ее младшей дочерью четырнадцатилетнего возраста», — говорится в решении суда. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, подсудимая незаконно проникла в дом пенсионера, используя найденный в сенях металлический дом. После этого женщина вскрыла шкаф при помощи кухонного ножа, забрала оттуда 17 тысяч рублей и скрылась с места преступления. Своими действиями виновная причинила потерпевшему материальный ущерб, являющийся значительным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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