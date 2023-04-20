Жительницу Курганской области осудили за кражу денег у пенсионера

Виновную приговорили к четырем годам лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительницу Щучанского муниципального округа (Курганская область) осудили на четыре года за кражу 17 тысяч рублей у пенсионера. Об этом сообщается на сайте Щучанского районного суда.

«Признать подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 3 ст. 158 УК РФ „Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище“ и приговорить ее к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Отсрочить отбывание наказания до достижения ее младшей дочерью четырнадцатилетнего возраста», — говорится в решении суда.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, подсудимая незаконно проникла в дом пенсионера, используя найденный в сенях металлический дом. После этого женщина вскрыла шкаф при помощи кухонного ножа, забрала оттуда 17 тысяч рублей и скрылась с места преступления. Своими действиями виновная причинила потерпевшему материальный ущерб, являющийся значительным.