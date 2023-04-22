Военкор Ткач заявил об окончании сражения за Бахмут

22 апреля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Закрытые в Бахмуте бойцы ВСУ будут держаться, пока не закончится еда и боеприпасы, считает Василий Ткач Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Перекрытие трассы Часов Яр-Бахмут (Артемовск) в ДНР, которая является основным путем доставки продовольствия и боеприпасов ВСУ, означает окончание операции в городе. Дальше у Вооруженных сил России останется лишь финальная зачистка. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «Фактически, да, это (перекрытие трассы Часов Яр-Бахмут — прим. URA.RU) уже окончание [истории с Бахмутом]. То есть дальше уже финальная зачистка останется — какие-то там остались незахваченные кварталы или дома в городе. После перерезания снабжения — уже только вопрос времени, когда у ВСУ закончатся патроны и еда», — объяснил Василий Ткач. При этом военный корреспондент усомнился, что ВСУ смогут взять Бахмут во внешнее кольцо. «Они заявляют, что планируют контрнаступление. Одним из направлений назывался Артемовск, он же Бахмут. Возможно, они попытаются его как-то деблокировать, отбить, но, честно говоря, у меня это вызывает сомнения. Даже не в том дело, что сил не хватит, смысла нет уже его отбивать. Некого оттуда будет выбивать, освобождать, выводить из окружения. Я сильно сомневаюсь, что они ради пары сотен украинских пленных задействуют 80-тысячную группировку», — подчеркнул Ткач. Собеседник агентства добавил, что для контрнаступления на Бахмут ВСУ нужно не менее 300 тысяч бойцов. «Если вы посмотрите на карту боевых действий, то увидите, что отбить Артемовск, как-то окружить его сейчас уже нереально. Это связано с огромными потерями. Нужно вести масштабное наступление по многим направлениям сразу, то есть в обход Артемовска, чтобы его в свою очередь отрезать от снабжения российской группировки. Это большая операция, на которую, мне кажется, 80 тысяч солдат никак не хватит. Плюс у них нет нормальной артиллерии, систем противовоздушной обороны, которые смогли бы остановить российскую авиацию, у них нет собственной авиации. Какое-то масштабное наступление возможно было бы, если бы они накопили силы порядка 300 тысяч бойцов. Тогда можно было бы говорить, что у них что-то получится: завалить трупами и пойти», — заявил он. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» установили контроль над дорогой Артемовск-Часов Яр. Направление является единственным, которое ВСУ используют для снабжения своей группировки в городе продовольствием и боеприпасами. Подполковник запаса МВД России, работавший в зоне СВО, Олег Иванников объяснял URA.RU, что Киев, чтобы скрыть свое поражение в Бахмуте, будет информационно отвлекать, создавая очаг напряженности у российских границ — в Белгородской и Брянской областях. ВСУ будут массово атаковать территории беспилотниками и запускать туда диверсионно-разведывательные группы. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, 21 апреля из-за украинской атаки на жилой дом (город Клинцы) упал беспилотник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Перекрытие трассы Часов Яр-Бахмут (Артемовск) в ДНР, которая является основным путем доставки продовольствия и боеприпасов ВСУ, означает окончание операции в городе. Дальше у Вооруженных сил России останется лишь финальная зачистка. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «Фактически, да, это (перекрытие трассы Часов Яр-Бахмут — прим. URA.RU) уже окончание [истории с Бахмутом]. То есть дальше уже финальная зачистка останется — какие-то там остались незахваченные кварталы или дома в городе. После перерезания снабжения — уже только вопрос времени, когда у ВСУ закончатся патроны и еда», — объяснил Василий Ткач. При этом военный корреспондент усомнился, что ВСУ смогут взять Бахмут во внешнее кольцо. «Они заявляют, что планируют контрнаступление. Одним из направлений назывался Артемовск, он же Бахмут. Возможно, они попытаются его как-то деблокировать, отбить, но, честно говоря, у меня это вызывает сомнения. Даже не в том дело, что сил не хватит, смысла нет уже его отбивать. Некого оттуда будет выбивать, освобождать, выводить из окружения. Я сильно сомневаюсь, что они ради пары сотен украинских пленных задействуют 80-тысячную группировку», — подчеркнул Ткач. Собеседник агентства добавил, что для контрнаступления на Бахмут ВСУ нужно не менее 300 тысяч бойцов. «Если вы посмотрите на карту боевых действий, то увидите, что отбить Артемовск, как-то окружить его сейчас уже нереально. Это связано с огромными потерями. Нужно вести масштабное наступление по многим направлениям сразу, то есть в обход Артемовска, чтобы его в свою очередь отрезать от снабжения российской группировки. Это большая операция, на которую, мне кажется, 80 тысяч солдат никак не хватит. Плюс у них нет нормальной артиллерии, систем противовоздушной обороны, которые смогли бы остановить российскую авиацию, у них нет собственной авиации. Какое-то масштабное наступление возможно было бы, если бы они накопили силы порядка 300 тысяч бойцов. Тогда можно было бы говорить, что у них что-то получится: завалить трупами и пойти», — заявил он. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» установили контроль над дорогой Артемовск-Часов Яр. Направление является единственным, которое ВСУ используют для снабжения своей группировки в городе продовольствием и боеприпасами. Подполковник запаса МВД России, работавший в зоне СВО, Олег Иванников объяснял URA.RU, что Киев, чтобы скрыть свое поражение в Бахмуте, будет информационно отвлекать, создавая очаг напряженности у российских границ — в Белгородской и Брянской областях. ВСУ будут массово атаковать территории беспилотниками и запускать туда диверсионно-разведывательные группы. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, 21 апреля из-за украинской атаки на жилой дом (город Клинцы) упал беспилотник.