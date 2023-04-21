21 апреля 2023

Дочка «Газпрома» ищет в Кургане слесарей для ремонта строительных машин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокладка нового газопровода высокого давления. Газпром газораспределение. Екатеринбург, газопровод, газификация, прокладка газопровода, монтаж газопровода, газовый трубопровод
Компания предлагает работу на объектах строительства ПАО «Газпром» Фото:

Предприятие, входящее в состав группы компаний «Газстройпром» (единого подрядчика «Газпрома»), ищет в Курганской области слесарей по ремонту дорожно-строительных машин. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito.

«ООО „ГСП-7“ набирает персонал. Требуются слесари 5-го разряда по ремонту дорожно-строительных машин. Работа вахтовым методом на объектах „Газпрома“. Зарплата от 120 тысяч рублей», — написано в сообщении.

Вахтовикам обещают предоставлять трехразовое горячее питание, оплачиваемый проезд к месту работы и качественную спецодежду. Проживать работникам предлагают в вахтовых городках. В организации работает психолог, проводятся регулярные стажировки и курсы повышения квалификации.

Ранее жителей региона приглашали на работу в Москву на машиностроительное предприятие, производящее двигатели для истребителей, самолетов, вертолетов и беспилотников. Авиационный завод, входящий в госкорпорацию «Ростех», предлагал вахтовикам зарплату от 110 тысяч рублей.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предприятие, входящее в состав группы компаний «Газстройпром» (единого подрядчика «Газпрома»), ищет в Курганской области слесарей по ремонту дорожно-строительных машин. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito. «ООО „ГСП-7“ набирает персонал. Требуются слесари 5-го разряда по ремонту дорожно-строительных машин. Работа вахтовым методом на объектах „Газпрома“. Зарплата от 120 тысяч рублей», — написано в сообщении. Вахтовикам обещают предоставлять трехразовое горячее питание, оплачиваемый проезд к месту работы и качественную спецодежду. Проживать работникам предлагают в вахтовых городках. В организации работает психолог, проводятся регулярные стажировки и курсы повышения квалификации. Ранее жителей региона приглашали на работу в Москву на машиностроительное предприятие, производящее двигатели для истребителей, самолетов, вертолетов и беспилотников. Авиационный завод, входящий в госкорпорацию «Ростех», предлагал вахтовикам зарплату от 110 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...