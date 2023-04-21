Дочка «Газпрома» ищет в Кургане слесарей для ремонта строительных машин

Предприятие, входящее в состав группы компаний «Газстройпром» (единого подрядчика «Газпрома»), ищет в Курганской области слесарей по ремонту дорожно-строительных машин. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito.
«ООО „ГСП-7“ набирает персонал. Требуются слесари 5-го разряда по ремонту дорожно-строительных машин. Работа вахтовым методом на объектах „Газпрома“. Зарплата от 120 тысяч рублей», — написано в сообщении.
Вахтовикам обещают предоставлять трехразовое горячее питание, оплачиваемый проезд к месту работы и качественную спецодежду. Проживать работникам предлагают в вахтовых городках. В организации работает психолог, проводятся регулярные стажировки и курсы повышения квалификации.
Ранее жителей региона приглашали на работу в Москву на машиностроительное предприятие, производящее двигатели для истребителей, самолетов, вертолетов и беспилотников. Авиационный завод, входящий в госкорпорацию «Ростех», предлагал вахтовикам зарплату от 110 тысяч рублей.
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