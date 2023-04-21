Дочка «Газпрома» ищет в Кургане слесарей для ремонта строительных машин

22 апреля 2023 в 04:22 Размер текста - 17 +

Компания предлагает работу на объектах строительства ПАО «Газпром» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Предприятие, входящее в состав группы компаний «Газстройпром» (единого подрядчика «Газпрома»), ищет в Курганской области слесарей по ремонту дорожно-строительных машин. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito. «ООО „ГСП-7“ набирает персонал. Требуются слесари 5-го разряда по ремонту дорожно-строительных машин. Работа вахтовым методом на объектах „Газпрома“. Зарплата от 120 тысяч рублей», — написано в сообщении. Вахтовикам обещают предоставлять трехразовое горячее питание, оплачиваемый проезд к месту работы и качественную спецодежду. Проживать работникам предлагают в вахтовых городках. В организации работает психолог, проводятся регулярные стажировки и курсы повышения квалификации. Ранее жителей региона приглашали на работу в Москву на машиностроительное предприятие, производящее двигатели для истребителей, самолетов, вертолетов и беспилотников. Авиационный завод, входящий в госкорпорацию «Ростех», предлагал вахтовикам зарплату от 110 тысяч рублей.

Предприятие, входящее в состав группы компаний «Газстройпром» (единого подрядчика «Газпрома»), ищет в Курганской области слесарей по ремонту дорожно-строительных машин. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito. «ООО „ГСП-7“ набирает персонал. Требуются слесари 5-го разряда по ремонту дорожно-строительных машин. Работа вахтовым методом на объектах „Газпрома“. Зарплата от 120 тысяч рублей», — написано в сообщении. Вахтовикам обещают предоставлять трехразовое горячее питание, оплачиваемый проезд к месту работы и качественную спецодежду. Проживать работникам предлагают в вахтовых городках. В организации работает психолог, проводятся регулярные стажировки и курсы повышения квалификации. Ранее жителей региона приглашали на работу в Москву на машиностроительное предприятие, производящее двигатели для истребителей, самолетов, вертолетов и беспилотников. Авиационный завод, входящий в госкорпорацию «Ростех», предлагал вахтовикам зарплату от 110 тысяч рублей.