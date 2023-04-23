Жители ЯНАО считают английский и китайский языки самыми полезными для карьеры

24 апреля 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

По мнению каждого одиннадцатого жителя ЯНАО, в его карьере значимую роль мог бы сыграть китайский язык Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители ЯНАО считают, что самыми востребованными и полезными для карьеры являются английский и китайский языки. Об этом URA.RU рассказали специалисты сервиса SuperJob. «Самым востребованным на рынке труда остается английский язык: каждый второй житель ЯНАО (53%) считает его наиболее полезным для своей карьеры. По мнению каждого одиннадцатого (9%), в его профессиональном росте значимую роль мог бы сыграть китайский», — говорится в сообщении. Меньшая часть ямальцев считает, что важно владеть немецким, итальянским, японским и арабским языками. Жители региона убеждены, что знание английского и китайского будет полезно в ближайшие десятилетия. «О значимости английского языка для карьеры чаще всего говорят опрошенные до 34 лет (65%), китайского — респонденты от 35 до 44 лет (14%)», — добавили там. Ранее сообщалось, что жителям Ямала рассказали в каком возрасте проще устроиться на работу. Оказывается, что ямальцам в возрасте от 27 до 29 лет проще других найти работу.

Жители ЯНАО считают, что самыми востребованными и полезными для карьеры являются английский и китайский языки. Об этом URA.RU рассказали специалисты сервиса SuperJob. «Самым востребованным на рынке труда остается английский язык: каждый второй житель ЯНАО (53%) считает его наиболее полезным для своей карьеры. По мнению каждого одиннадцатого (9%), в его профессиональном росте значимую роль мог бы сыграть китайский», — говорится в сообщении. Меньшая часть ямальцев считает, что важно владеть немецким, итальянским, японским и арабским языками. Жители региона убеждены, что знание английского и китайского будет полезно в ближайшие десятилетия. «О значимости английского языка для карьеры чаще всего говорят опрошенные до 34 лет (65%), китайского — респонденты от 35 до 44 лет (14%)», — добавили там. Ранее сообщалось, что жителям Ямала рассказали в каком возрасте проще устроиться на работу. Оказывается, что ямальцам в возрасте от 27 до 29 лет проще других найти работу.