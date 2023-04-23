23 апреля 2023
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Жители ЯНАО считают английский и китайский языки самыми полезными для карьеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь на АО «Макфа». Челябинск, кнр, китай, китайский флаг, дипломатичесий флаг
По мнению каждого одиннадцатого жителя ЯНАО, в его карьере значимую роль мог бы сыграть китайский язык Фото:

Жители ЯНАО считают, что самыми востребованными и полезными для карьеры являются английский и китайский языки. Об этом URA.RU рассказали специалисты сервиса SuperJob.

«Самым востребованным на рынке труда остается английский язык: каждый второй житель ЯНАО (53%) считает его наиболее полезным для своей карьеры. По мнению каждого одиннадцатого (9%), в его профессиональном росте значимую роль мог бы сыграть китайский», — говорится в сообщении.

Меньшая часть ямальцев считает, что важно владеть немецким, итальянским, японским и арабским языками. Жители региона убеждены, что знание английского и китайского будет полезно в ближайшие десятилетия. «О значимости английского языка для карьеры чаще всего говорят опрошенные до 34 лет (65%), китайского — респонденты от 35 до 44 лет (14%)», — добавили там.

Ранее сообщалось, что жителям Ямала рассказали в каком возрасте проще устроиться на работу. Оказывается, что ямальцам в возрасте от 27 до 29 лет проще других найти работу.

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Жители ЯНАО считают, что самыми востребованными и полезными для карьеры являются английский и китайский языки. Об этом URA.RU рассказали специалисты сервиса SuperJob. «Самым востребованным на рынке труда остается английский язык: каждый второй житель ЯНАО (53%) считает его наиболее полезным для своей карьеры. По мнению каждого одиннадцатого (9%), в его профессиональном росте значимую роль мог бы сыграть китайский», — говорится в сообщении. Меньшая часть ямальцев считает, что важно владеть немецким, итальянским, японским и арабским языками. Жители региона убеждены, что знание английского и китайского будет полезно в ближайшие десятилетия. «О значимости английского языка для карьеры чаще всего говорят опрошенные до 34 лет (65%), китайского — респонденты от 35 до 44 лет (14%)», — добавили там. Ранее сообщалось, что жителям Ямала рассказали в каком возрасте проще устроиться на работу. Оказывается, что ямальцам в возрасте от 27 до 29 лет проще других найти работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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