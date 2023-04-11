Жителям ЯНАО рассказали, в каком возрасте проще устроиться на работу

Жителям ЯНАО в возрасте от 27 до 29 лет проще других найти работу

Меньше всего сложностей с трудоустройством — у жителей ЯНАО 27—29 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителям ЯНАО, которым от 27 до 29 лет, проще других найти работу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании SuperJob.

«Меньше всего сложностей с трудоустройством — у жителей ЯНАО 27—29 лет. Труднее всего искать работу в 57—59 лет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что девушки 18-20 лет, которые только начинают работать, переживают из-за трудоустройства больше, чем парни. При этом жительницы Ямала в возрасте 24-26 лет на рынке труда чувствуют себя гораздо увереннее мужчин.

Ранее сообщалось, что ямальцам отказывают в трудоустройстве из-за публикаций в соцсетях. Работодатели начали активнее мониторить аккаунты подчиненных.