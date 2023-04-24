WP: разведка США уверена, что ВСУ не смогут захватить Крым

24 апреля 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

В разведке США не верят в захват Крыма Украиной Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Вооруженных сил Украины не получится захватить Крым за лето. С таким заявлением выступила американская разведка. «Американское разведсообщество считает маловероятным взятие Крыма Украиной. Речь идет о сроке за летний период», — передает газета The Washington Post информацию из материалов утечки. Кирилл Буданов поручил одному из своих офицеров нанести массовые удары 24 февраля. Кроме этого, украинские чиновники рассматривали удары по Москве и Новороссийску, следует из разведданных. По информации американской газеты, документы разведки были опубликованы 13 февраля 2023 года. Ранее помощник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин отмечал, что ВСУ не готовы к наступлению на Крым из-за эшелонированной обороны России. Также военные эксперты предсказывали разгром солдат Украины при попытке десантироваться на полуострове. Наступление ВСУ прогнозировалось по всему фронту, а попытки прорыва — на южном и северном направлениях. После чего глава украинской разведки Кирилл Буданов анонсировал решающую битву на Украине. Ее период Буданов не уточнил.

У Вооруженных сил Украины не получится захватить Крым за лето. С таким заявлением выступила американская разведка. «Американское разведсообщество считает маловероятным взятие Крыма Украиной. Речь идет о сроке за летний период», — передает газета The Washington Post информацию из материалов утечки. Кирилл Буданов поручил одному из своих офицеров нанести массовые удары 24 февраля. Кроме этого, украинские чиновники рассматривали удары по Москве и Новороссийску, следует из разведданных. По информации американской газеты, документы разведки были опубликованы 13 февраля 2023 года. Ранее помощник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин отмечал, что ВСУ не готовы к наступлению на Крым из-за эшелонированной обороны России. Также военные эксперты предсказывали разгром солдат Украины при попытке десантироваться на полуострове. Наступление ВСУ прогнозировалось по всему фронту, а попытки прорыва — на южном и северном направлениях. После чего глава украинской разведки Кирилл Буданов анонсировал решающую битву на Украине. Ее период Буданов не уточнил.