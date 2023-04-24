У Вооруженных сил Украины не получится захватить Крым за лето. С таким заявлением выступила американская разведка.
«Американское разведсообщество считает маловероятным взятие Крыма Украиной. Речь идет о сроке за летний период», — передает газета
Кирилл Буданов поручил одному из своих офицеров нанести массовые удары 24 февраля. Кроме этого, украинские чиновники рассматривали удары по Москве и Новороссийску, следует из разведданных. По информации американской газеты, документы разведки были опубликованы 13 февраля 2023 года.
Ранее помощник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин отмечал, что ВСУ не готовы к наступлению на Крым из-за эшелонированной обороны России. Также военные эксперты предсказывали разгром солдат Украины при попытке десантироваться на полуострове. Наступление ВСУ прогнозировалось по всему фронту, а попытки прорыва — на южном и северном направлениях. После чего глава украинской разведки Кирилл Буданов анонсировал решающую битву на Украине. Ее период Буданов не уточнил.
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