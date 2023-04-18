Место уехавшего в Германию депутата пермской гордумы займет бывший силовик

Начальник центра противодействия экстремизму Антон Мелюхин станет депутатом пермской гордумы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутатом пермского гордумы станет бывший начальник центра противодействия экстремизму Антон Мелюхин. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на telegram-канал «Лбов» и свои источники.

«Городские власти определились с выбором кандидата на должность депутата гордумы по округу № 5. Им стал представитель Уральского завода противогололедных материалов и экс-начальник центра противодействия экстремизму Антон Мелюхин», — пишет издание.

Ранее депутатом по этому округу был Сергей Захаров, который в 2022 году уехал к жене в Германию, после чего стал критиковать проведение СВО в своих соцсетях. В апреле 2023 Захаров написал заявление о досрочном сложении своих полномочий. После рассмотрения документа на ближайшем заседании думы будут объявлены довыборы.