18 апреля 2023

Место уехавшего в Германию депутата пермской гордумы займет бывший силовик

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Начальник центра противодействия экстремизму Антон Мелюхин станет депутатом пермской гордумы
Начальник центра противодействия экстремизму Антон Мелюхин станет депутатом пермской гордумы Фото:

Депутатом пермского гордумы станет бывший начальник центра противодействия экстремизму Антон Мелюхин. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на telegram-канал «Лбов» и свои источники.

«Городские власти определились с выбором кандидата на должность депутата гордумы по округу № 5. Им стал представитель Уральского завода противогололедных материалов и экс-начальник центра противодействия экстремизму Антон Мелюхин», — пишет издание.

Ранее депутатом по этому округу был Сергей Захаров, который в 2022 году уехал к жене в Германию, после чего стал критиковать проведение СВО в своих соцсетях. В апреле 2023 Захаров написал заявление о досрочном сложении своих полномочий. После рассмотрения документа на ближайшем заседании думы будут объявлены довыборы.

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Депутатом пермского гордумы станет бывший начальник центра противодействия экстремизму Антон Мелюхин. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на telegram-канал «Лбов» и свои источники. «Городские власти определились с выбором кандидата на должность депутата гордумы по округу № 5. Им стал представитель Уральского завода противогололедных материалов и экс-начальник центра противодействия экстремизму Антон Мелюхин», — пишет издание. Ранее депутатом по этому округу был Сергей Захаров, который в 2022 году уехал к жене в Германию, после чего стал критиковать проведение СВО в своих соцсетях. В апреле 2023 Захаров написал заявление о досрочном сложении своих полномочий. После рассмотрения документа на ближайшем заседании думы будут объявлены довыборы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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