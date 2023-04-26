Глава оборонного комитета Госдумы призвал доверить гражданским охрану границ России

26 апреля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Практика охраны границ местным населением используется по всему миру, сказал Андрей Картаполов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России необходимо доверить гражданам, добровольно вступившим в народную дружину, охрану государственной границы, чтобы обезопасить страну от диверсий со стороны Украины. Об этом заявил в беседе с URA.RU глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «К сожалению, у нас сейчас нет таких возможностей, как в Советском Союзе, когда вся страна по периметру охранялась войсковыми подразделениями пограничных войск СССР. Поэтому сейчас несколько иные способы охраны границ. Но задействовать на добровольной основе местное население, на мой взгляд, это вполне реально и понятно. Во многих странах это практикуется. В том числе и в бывшей просвещенной Европе», — сказал Андрей Картаполов. Он подчеркнул, что важно принять решение позволить дружинникам охранять границы, а потом уже решать, какие условия необходимо создать для этого. «Важно же принципиальное решение: да или нет. То есть мы доверяем нашему народу в части, касающейся ответственности за безопасность наших приграничных территорий. Если доверяем, то доверяем. А дальше уже начинает формироваться технология: какие подразделения, сколько их будет, какая их организация. Вооружение будет или не будет? Кому они будут подчиняться? Кто их будет контролировать? С кем они будут взаимодействовать? Это достаточно широкий круг вопросов. Необходимо принципиально определиться, нам это нужно или нет. На мой взгляд, сегодня это нужно», — отметил глава оборонного комитета. Ранее в Брянскую область проникла группа украинских диверсантов. Они взяли заложников и обстреляли автомобиль. Был ранен мальчик Федор, который, рискуя жизнью, спас двух девочек, за что был награжден медалью «За отвагу». В последнее время также участились атаки украинских дронов по территории РФ. Их обломки находили в Белгородской области и даже в Подмосковье. С инициативой создать на приграничных территориях обученные вооруженные народные дружины выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю (фракция «Справедливая Россия-За Правду»), входящий в рабочую группу при Минобороны РФ, Дмитрий Гусев. Секретарь Генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак предложил президенту России Владимиру Путину дать право на ношение оружия бойцам территориальной обороны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России необходимо доверить гражданам, добровольно вступившим в народную дружину, охрану государственной границы, чтобы обезопасить страну от диверсий со стороны Украины. Об этом заявил в беседе с URA.RU глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «К сожалению, у нас сейчас нет таких возможностей, как в Советском Союзе, когда вся страна по периметру охранялась войсковыми подразделениями пограничных войск СССР. Поэтому сейчас несколько иные способы охраны границ. Но задействовать на добровольной основе местное население, на мой взгляд, это вполне реально и понятно. Во многих странах это практикуется. В том числе и в бывшей просвещенной Европе», — сказал Андрей Картаполов. Он подчеркнул, что важно принять решение позволить дружинникам охранять границы, а потом уже решать, какие условия необходимо создать для этого. «Важно же принципиальное решение: да или нет. То есть мы доверяем нашему народу в части, касающейся ответственности за безопасность наших приграничных территорий. Если доверяем, то доверяем. А дальше уже начинает формироваться технология: какие подразделения, сколько их будет, какая их организация. Вооружение будет или не будет? Кому они будут подчиняться? Кто их будет контролировать? С кем они будут взаимодействовать? Это достаточно широкий круг вопросов. Необходимо принципиально определиться, нам это нужно или нет. На мой взгляд, сегодня это нужно», — отметил глава оборонного комитета. Ранее в Брянскую область проникла группа украинских диверсантов. Они взяли заложников и обстреляли автомобиль. Был ранен мальчик Федор, который, рискуя жизнью, спас двух девочек, за что был награжден медалью «За отвагу». В последнее время также участились атаки украинских дронов по территории РФ. Их обломки находили в Белгородской области и даже в Подмосковье. С инициативой создать на приграничных территориях обученные вооруженные народные дружины выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю (фракция «Справедливая Россия-За Правду»), входящий в рабочую группу при Минобороны РФ, Дмитрий Гусев. Секретарь Генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак предложил президенту России Владимиру Путину дать право на ношение оружия бойцам территориальной обороны.