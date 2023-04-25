Жители ЯНАО поделились своими планами на майские праздники

Жители ЯНАО проведут майские праздники дома или на даче

Только 20% ямальцев проведут майские праздники на даче или в деревне Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Большая часть жителей ЯНАО планируют провести майские праздники дома. Только 20% ямальцев поедут отмечать на дачу или в деревню, сообщили URA.RU в пресс-службе компании SuperJob.

«Каждый второй житель ЯНАО (51%) проведет майские праздники дома, каждый пятый (20%) — на даче или в деревне. Работать придется каждому десятому (10%)», — говорится в исследовании.

Остальная часть планирует отправиться в поездку по стране, на природу, за границу или просто в гости. Уточняется, что в основном отдых на даче и дома в первых числах мая планируют женщины. Работу и отдых за границей — мужчины.

Ранее сообщалось, что только 13% работающих ямальцев готовы устроить себе полноценный отпуск между майскими праздниками. На это согласны только те, у когда зарплата составляет больше 80 тысяч рублей.