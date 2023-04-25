Тюменского учителя, подозреваемого в педофилии, отправили в психбольницу

Из-за затянувшейся депрессии учителя школы села Омутинского (Тюменская область), который обвинялся в домогательствах к школьникам, отпустили из-под ареста и отправили на лечение в психиатрическую больницу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«Гражданин обвиняется в совершении иных действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Суд отменил Алексею Л. 1957 года рождения меру пресечения в виде заключения под стражу. Применил к последнему меру в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь», — говорится в сообщении пресс-службы.
Речь идет об одном из учителей из села Омутинское. Ранее его обвинили в приставаниях к ученикам. Мужчину задержали, однако во время судебных тяжб он жаловался на здоровье. После обследования у подозреваемого нашли временное психическое расстройство, которое врачи диагностировали как «депрессивный эпизод средней степени тяжести с соматическими симптомами», появившееся из-за переживаний в рамках следственных действий по делу.
Для лечения мужчину отправили в областную психбольницу. Однако нахождение там не смогло облегчить его состояние. В связи с этим суд и отменил арест, отправив педагога на лечение в стационар психбольницы в Винзилях до снятия всех симптомов.
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