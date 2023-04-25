Тюменцев приглашают в лагерь 18+

26 апреля 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Смены рассчитаны на шесть дней и проходят в горах под Челябинском Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жителям Тюмени предлагают отдохнуть в загородном лагере для взрослых. Информацию о запуске такого проекта для совершеннолетних горожан рассказали сами организаторы. Смены проходят под Челябинском, в горах. «Аудитория у нас разнообразная. От 18 до 65 лет. Средний возраст: 30 — 40 лет. Самая старшая была 57-летняя супружеская пара. База, где мы проводим наши слеты, располагается в Челябинской области, в национальном эко-парке Зюраткуль. Выезжаем мы из Тюмени и Екатеринбурга. Смена длится 6 дней», — рассказал Станислав, организатор лагеря для взрослых «Хочу как раньше». На выбор отдыхающим предлагают варианты расселения в деревянных домиках, рассчитанных на несколько человек, или палатках. Организаторы предусмотрели все атрибуты лагерной жизни: вечерние костры, песни под гитару, дискотеки с хитами 80-х и 90-х. Помимо прочего, планируются поездки по горной местности. Собеседник агентства шутливо замечает, что иногда люди неправильно понимают и думают, что лагерь для взрослых — это свингер-пати. Но это не так. «Наш слет для тех, кто все детство провел в лагерях и хотел бы ненадолго заново прочувствовать это атмосферу», — добавляет Станислав.

Жителям Тюмени предлагают отдохнуть в загородном лагере для взрослых. Информацию о запуске такого проекта для совершеннолетних горожан рассказали сами организаторы. Смены проходят под Челябинском, в горах. «Аудитория у нас разнообразная. От 18 до 65 лет. Средний возраст: 30 — 40 лет. Самая старшая была 57-летняя супружеская пара. База, где мы проводим наши слеты, располагается в Челябинской области, в национальном эко-парке Зюраткуль. Выезжаем мы из Тюмени и Екатеринбурга. Смена длится 6 дней», — рассказал Станислав, организатор лагеря для взрослых «Хочу как раньше». На выбор отдыхающим предлагают варианты расселения в деревянных домиках, рассчитанных на несколько человек, или палатках. Организаторы предусмотрели все атрибуты лагерной жизни: вечерние костры, песни под гитару, дискотеки с хитами 80-х и 90-х. Помимо прочего, планируются поездки по горной местности. Собеседник агентства шутливо замечает, что иногда люди неправильно понимают и думают, что лагерь для взрослых — это свингер-пати. Но это не так. «Наш слет для тех, кто все детство провел в лагерях и хотел бы ненадолго заново прочувствовать это атмосферу», — добавляет Станислав.