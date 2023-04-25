25 апреля 2023

В Курганской области скончалась бывший замглавы района Вера Собакина

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, прощание, похороны, искуственные цветы
Вере Собакиной было 69 лет Фото:

В Курганской области не стало бывшего замглавы Шадринского района по социальной политике Веры Собакиной. Об этом сообщили представители администрации Шадринского муниципального округа.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня после тяжелой болезни ушла из жизни Вера Григорьевна Собакина. Много лет она проработала заместителем главы района по социальной политике», — написано в посте группы администрации в соцсети «ВКонтакте».

Вера Собакина работала в Шадринском районе с 1977 года. Она была почетным гражданином Шадринского района и почетным работником общего образования РФ. О дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Вера Собакина была почетным гражданином Шадринского района
Вера Собакина была почетным гражданином Шадринского района
Фото:

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В Курганской области не стало бывшего замглавы Шадринского района по социальной политике Веры Собакиной. Об этом сообщили представители администрации Шадринского муниципального округа. «С прискорбием сообщаем, что сегодня после тяжелой болезни ушла из жизни Вера Григорьевна Собакина. Много лет она проработала заместителем главы района по социальной политике», — написано в посте группы администрации в соцсети «ВКонтакте». Вера Собакина работала в Шадринском районе с 1977 года. Она была почетным гражданином Шадринского района и почетным работником общего образования РФ. О дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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